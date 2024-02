¿Qué pasó con el caso del menor de 13 años apuñalado por un compañero en Pereira?

El agresor, de 14 años, fue llevado a la institución de menores de edad Marcelino Ossa, en Pereira Foto: Cortesía

Familiares de Juan Esteban Guerrero, de 13 años, despiden este lunes 26 de febrero, al menor de edad, que murió luego de ser atacado por un compañero de clase el pasado sábado en un aula de la institución educativa Alfredo García, en Pereira. El secretario de Educación de la ciudad, Carlos Jairo Bedoya, indicó que están adelantando acciones junto con la Secretaría de Gobierno y la Policía de Infancia y Adolescencia para implementar medidas que permitan controlar los casos de violencia en las instituciones educativas.

La agresión se presentó el día sábado 24 de febrero sobre las 11:00 a.m. El agresor, de 14 años, atacó a su compañero apuñalándolo a la altura del cuello. Tras los hechos, la víctima fue llevado a la E.S.E. Salud Pereira, donde falleció debido a la gravedad de la herida. Por su parte, el agresor fue trasladado a la institución de menores de edad Marcelino Ossa, en Pereira. Las autoridades señalaron que el menor de edad no tenía ningún antecedente.

Lea: Sellan bar en “Cuadra Play”, Bucaramanga, donde encontraron menor de edad y drogas

El secretario de Educación de Pereira, Carlos Jairo Bedoya, explicó en Caracol Radio que “no hubo una agresión, estaban al cuidado de su docente, estaban en clase. Inmediatamente, se activan los protocolos y la ruta de atención [...] no hubo una agresión previa, no medió palabra, no hubo una discusión, solo se paró, fue y le dio la puñalada a nivel del cuello y eso fueron todos los hechos”.

Nos duele mucho lo sucedido en el colegio Alfredo García.

Un joven perdió la vida en un acto de violencia. Nuestros colegios solo deben ser espacios de aprendizaje, cultura, deporte, amor, protección y bienestar. Acompañamos a las dos familias afectadas por este lamentable hecho — Alcaldía de Pereira (@Alcaldiapereira) February 25, 2024

De acuerdo con el secretario, en el momento el agresor señaló que “le caía mal el compañero de estudio”, sin embargo, según algunas versiones de allegados que conocen a los jóvenes, entre ellos ya habían existido conflictos anteriores. Los hechos son materia de investigación por parte de la Policía de Infancia y Adolescencia.

Le puede interesar: Envían a la cárcel a hombre acusado de feminicidio de mujer embarazada en Ibagué

Ante los cuestionamientos por qué el menor de edad llevaba un arma corto-punzante en su morral, el secretario Bedoya señaló que “la Ley de Infancia y Adolescencia no permite que los estudiantes sean requisados en el momento de ingresar a las instituciones educativas. Entonces, con esa Ley de infancia y adolescencia toca tener todos unos protocolos para actuar con los menores de edad”.

El secretario Bedoya anunció que se está trabajando con Secretaría de Gobierno y la Policía de Infancia y Adolescencia para establecer un plan que permita mejorar la seguridad en las instituciones educativas frente a las constantes riñas y otros hechos de violencia que se han venido presentando en varios colegios de la capital de Risaralda. Bedoya también habló de la posibilidad de incluir al área metropolitana (La Virginia y Dos Quebradas) dentro de este plan.