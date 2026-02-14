¿Qué viene para Córdoba después de las inundaciones?

En la atención de la emergencia se ha priorizado la entrega de kits de alimentación, aseo y hábitat a los damnificados Foto: UNGRD

La emergencia en Córdoba continúa. Tras más de dos semanas de las fuertes lluvias que provocaron emergencias en 24 de los 30 municipios del departamento, se contabilizan más de 170.000 personas damnificadas, muchas de las cuales siguen viendo sus viviendas bajo las aguas, por lo que desde el Gobierno Nacional se decretó la emergencia económica para conseguir los COP 8 billones que se estima se requerirían para realizar la primera fase de la recuperación.

Aunque la situación de cada municipio es diferente, está claro que, como señala Carlos...