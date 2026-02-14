Logo El Espectador
¿Qué viene para Córdoba después de las inundaciones?

Las lluvias atípicas que afectaron a Córdoba superan, según la Cámara de Comercio de Montería, los COP 3,8 billones en pérdidas. A puertas de la primera temporada de lluvias del país, los alcaldes priorizan la atención a damnificados y salidas para el agua estancada, mientras desde el Gobierno Nacional se comienza a estructurar el plan de acción para la recuperación, que a corto plazo no se ve fácil ni barato.

Mónica Rivera Rueda
14 de febrero de 2026 - 03:37 p. m.
En la atención de la emergencia se ha priorizado la entrega de kits de alimentación, aseo y hábitat a los damnificados
Foto: UNGRD

La emergencia en Córdoba continúa. Tras más de dos semanas de las fuertes lluvias que provocaron emergencias en 24 de los 30 municipios del departamento, se contabilizan más de 170.000 personas damnificadas, muchas de las cuales siguen viendo sus viviendas bajo las aguas, por lo que desde el Gobierno Nacional se decretó la emergencia económica para conseguir los COP 8 billones que se estima se requerirían para realizar la primera fase de la recuperación.

Aunque la situación de cada municipio es diferente, está claro que, como señala Carlos...

Mónica Rivera Rueda

Por Mónica Rivera Rueda

Periodista de planeación, hábitat, salud y educación. Estudiante de la maestría de análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos.@Yomonrivermrivera@elespectador.com

