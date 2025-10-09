El “Caicedismo” se enfrenta a su disidencia por la gobernación de Magdalena

Rafael Noya (arriba) fue parte del movimiento Fuerza Ciudadana de Carlos Caicedo (derecha). Foto: El Espectador

El próximo 23 de noviembre habrá elecciones atípicas de gobernador de Magdalena, tras la anulación de la elección de Rafael Martínez por doble militancia. Aunque esto causó un remezón en la región, se espera que Fuerza Ciudadana, del exgobernador Carlos Caicedo, mantenga el poder, mientras que a la par, una disidencia del mismo movimiento busca hacer contrapeso con Rafael Noya, el primer candidato en haberse inscrito.

La anulación de la elección de Martínez se oficializó el 30 de julio, por lo que se encargó en la gobernación a la secretaria...