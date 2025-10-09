Logo El Espectador
El “Caicedismo” se enfrenta a su disidencia por la gobernación de Magdalena

Para las próximas elecciones atípicas en el departamento se espera que Fuerza Ciudadana mantenga el poder. Sin mucha oposición hasta el momento, eligieron a Margarita Guerra como candidata, quien se enfrentará a Rafael Noya, un exdirigente del movimiento.

Valeria Gómez Caballero
09 de octubre de 2025 - 12:36 p. m.
Rafael Noya (arriba) fue parte del movimiento Fuerza Ciudadana de Carlos Caicedo (derecha).
Foto: El Espectador

El próximo 23 de noviembre habrá elecciones atípicas de gobernador de Magdalena, tras la anulación de la elección de Rafael Martínez por doble militancia. Aunque esto causó un remezón en la región, se espera que Fuerza Ciudadana, del exgobernador Carlos Caicedo, mantenga el poder, mientras que a la par, una disidencia del mismo movimiento busca hacer contrapeso con Rafael Noya, el primer candidato en haberse inscrito.

La anulación de la elección de Martínez se oficializó el 30 de julio, por lo que se encargó en la gobernación a la secretaria...

Por Valeria Gómez Caballero

