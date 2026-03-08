Quindío renueva la imagen de su corazón administrativo con un nuevo proyecto de iluminación

El proyecto es fruto de una alianza entre la Gobernación del Quindío, la Empresa de Energía del Quindío (EDEQ) y Empresas Públicas de Medellín (EPM). Foto: Gobernación del Quindío

Los habitantes de la ciudad de Armenia y del departamento del Quindío ahora tienen una nueva mirada del corazón de su departamento. Cuatro pantallas de gran formato fueron instaladas en la fachada de su Centro Administrativo Departamental, que funcionan como una plataforma para la promoción turística del departamento, ícono urbano y cultural, en el marco de la estrategia “Quindío Iluminado”. El proyecto tiene un costo de COP 5.433 millones y pretende, además, fortalecer el sentido de pertenencia.

El proyecto es fruto de una alianza entre la Gobernación del Quindío, la Empresa de Energía del Quindío (EDEQ) y Empresas Públicas de Medellín (EPM). Estas dos firmas acompañaron la ejecución en materia de diseño, selección de la tecnología de la reconocida marca Silvania y definición de los criterios de operación. Además de la instalación de la pantalla LED en la fachada del edificio en el que también funciona la Asamblea Departamental, incluye la puesta en operación de un sistema solar fotovoltaico.

Cada una de las pantallas tiene 34 metros de alto por seis metros de ancho, para un total de 816 metros cuadrados de superficie iluminada, con más de 48.000 píxeles LED. La estructura es superada solamente por la Torre Colpatria (Bogotá), lo que la hace única en su tipo para la región y potencia el nombre del Quindío como corazón del Eje Cafetero. Además, su sistema de generación solar fotovoltaico, ubicado en la cubierta del edificio, produce entre 800 y 900 kilovatios hora al mes y reduce de forma considerable la huella de carbono.

Para Juan Miguel Galvis Bedoya, gobernador del Quindío, este proyecto, más que embellecer la fachada del corazón administrativo del departamento, envía un mensaje de modernización, competitividad y confianza. “Es un sueño que busca brindarle más y mejores oportunidades al corazón de esta tierra, a nuestra Plaza Bolívar, a nuestra ciudad capital, Armenia, y a nuestro departamento, el Quindío”, dijo el gobernador. Una iniciativa única en la región y recibida con entusiasmo por gremios económicos, turísticos y por la ciudadanía.

