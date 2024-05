¿Ranas y sapos son diestros o zurdos? La investigación con anuros colombianos

Maribel Rojas Montoya, bióloga de la Universidad del Quindío, hizo 35 salidas de campo a 10 lugares de Colombia para analizar el comportamiento de los anuros. Foto: Universidad del Quindío

Qué lateralidad de los anuros (sapos y ranas) es una de esas preguntas curiosas que ha despertado el interés de científicos. La fascinación ante las posibles respuestas, impulsó investigaciones cuyos resultados amplían el conocimiento que tenemos sobre la naturaleza y los animales no humanos. Fue así como entre agosto de 2019 y abril de 2023, Maribel Rojas Montoya, bióloga de la Universidad del Quindío, hizo 35 salidas de campo a 10 regiones de Colombia para muestrear a estos anfibios.

Durante la etapa de recolección de información en campo, la investigadora registró en ranas y sapos su tamaño corporal, la información sobre su microhábitat, el tipo de locomoción (movimiento sincrónico o asincrónico) y aplicó el experimento que indicaría si la población estudiada tenía la tendencia a que la mayoría de sus individuos fuesen derechos o izquierdos —en las extremidades delanteras—.

La pregunta peculiar de la que partió el trabajo surgió de un artículo publicado en la revista Nature en el que estudiaban la lateralidad de tres de especies de sapos. “Teniendo en cuenta que este trabajo se había hecho al otro lado del planeta y en regiones templadas, mientras que acá en el trópico tenemos un escenario diferente por los factores ambientales y las interacciones entre organismos, surgió una duda: ¿Será que especies de anuros neotropicales presentarán o no lateralidad? Así inicié mi trabajo de grado,”, explicó la investigadora.

Maribel Rojas es auxiliar administrativa de la Colección de Anfibios y Reptiles, adscrita al programa de Biología de la Universidad del Quindío. Este primer trabajo sobre el tema en Colombia, y uno de los pocos que se realiza en campo en todo el continente americano, lo que permitió la publicación de un artículo científico en la revista Evolutionary Ecology en noviembre de 2023 y que se tituló: Diestro o zurdo: ¿Será que el tipo de locomoción, tamaño corporal y el microhábitat están relacionados con la tendencia de lateralidad en extremidades delanteras en anuros?

¿Diestros o zurdos?

Por lateralidad, según se explica en el artículo de Evolutionary Ecology, se entiende a la tendencia de animales a utilizar con mayor frecuencia o eficiencia estructuras de un lado del cuerpo (manos, ojos, patas) en comparación a las estructuras del lado opuesto del cuerpo.

Las pruebas para este trabajo incluyeron 338 individuos de 19 especies de ranas neotropicales (una semiacuática, nueve terrestres, una semiarbórea y ocho arbóreas). Para el proceso de muestreo, la bióloga Rojas Montoya junto con otros investigadores, plantearon como hipótesis que la tendencia de la lateralidad (medida como el porcentaje de individuos diestros) es mayor en especies terrestres y arbóreas, que exhiben un tipo de locomoción asincrónica (caminar, trepar), que en especies acuáticas donde predomina el tipo de locomoción sincrónica (nadar).

Durante el experimento, tomaban un individuo y le colocaban un paño de microfibra húmedo cubriendo su cabeza y ojos. “El porcentaje de individuos que utilizaron la extremidad anterior derecha para quitarse la tela sirvió como indicador del nivel de lateralidad en la población. Una vez culminado el experimento, los individuos eran regresados al lugar de captura”.

Las pruebas estadísticas indicaron que las poblaciones de cuatro especies de ranas: Andinobates bombetes; Leucostethus brachistriatus; Atelopus laetissimus y Dendropsophus mirocephalus presentan una mayor proporción de individuos zurdos o diestros por simple azar. La mayoría de los individuos de Andinobates bombetes y Dendropsophus microcephalus usaron su pata delantera derecha, mientras que, en Leucostethus brachistriatus y Atelopus laetissimus la mayoría utilizaron su pata delantera izquierda. Las otras 16 especies evaluadas por Maribel Rojas no mostraron una tendencia de lateralidad que difiera significativamente de la esperada por azar.

“Efectivamente, encontramos que, de acuerdo al tipo de movimiento, unas especies eran muy derechas o muy izquierdas, mientras que aquellas que predominantemente saltan no presentan esta lateralidad. Mis pruebas fueron para las patas de adelante, no obstante, eso no implica que en las de atrás no se presente lateralidad”, sostuvo Maribel Rojas.

Como elemento a destacar, también se señaló que genera gran interés el hecho de que algunas especies, incluso dentro de la misma familia (ejemplo: Dendrobatidae), tienden a ser diestras, mientras que otras a ser zurdas. En este punto surgen otras preguntas frente a las posibles causas de tales resultados frente a los que la investigadora destaca que no se podría descartar la interacción entre el aposematismo, el riesgo de depredación y las tendencias en la lateralidad de las extremidades anteriores.

Al comparar los resultados con los obtenidos en estudios similares (total = 32 especies excluyendo R. horribilis), “encontramos que los anuros con movimientos asincrónicos mostraron una mayor fuerza de lateralidad en el uso de sus extremidades anteriores en comparación con los anuros con movimientos sincrónicos”. Además, concluyeron que la fuerza de la lateralidad en las extremidades anteriores no estuvo relacionada con el microhábitat o el tamaño corporal de la especie.

Nuevas líneas de investigación sobre lateralidad en animales

Esta investigación es apenas el inicio de varios estudios sobre lateralidad que se han planeado en el Grupo de Investigación en Ecología, Evolución y Conservación (EECO). Aunado al trabajo de campo, también hubo espacio para una revisión sistemática de la literatura sobre la lateralidad en los anuros, específicamente: lateralización, asimetría, locomoción, ranas y comportamiento, esto con el fin de ampliar los datos de la investigación. En la misma línea, también los investigadores esperan estimular la realización de futuras investigaciones sobre la lateralidad y su relación con la ecología evolutiva de los anuros neotropicales.

Finalmente destacó la bióloga: “Con este tipo de trabajos aprendemos sobre otros comportamientos que se salen de lo humano. Al evidenciar estos gestos en otros organismos se genera un vínculo, se despierta interés y hay un cambio de consciencia. Directamente, mi trabajo no es para conservar, pero influye en eso”.

El estudio en mención fue premiado como mejor presentación en modalidad póster en el Congreso Latinoamericano de Evolución, realizado en el año de 2021, y recibió mención honorífica en el Simposio Internacional de estudiantes en Comportamiento Animal y Cognición, que se llevó a cabo en el año 2023.