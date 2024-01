Rey vallenato “Pollito” Herrera cumplió condena de 12 años por abusar de una menor

Juan David Herrera pagó una condena de doce años, la cual finalizó en la cárcel de Cómbita, en Boyacá. Foto: Diario La Libertad

El acordeonero Juan David Herrera, conocido popularmente como El “Pollito” Herrera, fue dejado en libertad por orden de las autoridades judiciales. El rey vallenato, quien fue denunciado por la madre la de la víctima, cumplió una condena de 12 años de prisión, luego de que fuera acusado por la Fiscalía de “acceso carnal abusivo” a una menor de 12 años.

La condena de El “Pollito” Herrera

Herrera inició su condena en la cárcel de Valledupar y luego fue traslado al Centro Penitenciario Regional de Alta Seguridad de Cómbita, en Boyacá. Fue allí donde el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas de la ciudad de Tunja declaró este miércoles 17 de enero su “extinción y liberación definitiva de la condena y la rehabilitación de derechos y funciones públicas que le fueron suspendidos”.

El acordeonero conoció la noticia este martes 16 de enero. “Dios es maravilloso, es bueno y misericordioso, siempre le pedí me diera la libertad para pasar mi cumpleaños fuera y no en este lugar. Nunca perdí las esperanzas y hoy me dio este gran regalo, estoy feliz y agradecido”, contó en un audio que circula en redes sociales.

Así mismo, se conoció una fotografía en la que aparece arrodillado y con los brazos alzados hacia el cielo, mientras celebraba su libertad. Agregó que “no es fácil este lugar, pero Dios siempre estuvo conmigo, nunca me abandonó. Le voy a pedir a la vieja Nelly que me haga un arroz con bastante fideo, una carne en Bistec con bastante vinagre, tajadas amarillas y un jugo de tomate, es mi mayor deseo”.

¿Por qué estuvo en la cárcel El “Pollito” Herrera?

Según la Fiscalía, Juan David Herrera sostuvo una relación con una menor de 12 años cuando él tenía 25. En Colombia, cualquier relación sexual con una menor de 14 años es delito. La denuncia inicialmente fue hecha por la madre de la menor, quien lo acusó de haber abusado sexualmente a su hija. El músico vallenato nunca aceptó los cargos que le fueron imputados.

El material probatorio que tenían las autoridades eran las declaraciones de la madre y la menor, quien aceptó que mantuvo una relación con el acordeonero. Estas declaraciones, junto con el examen de Medicina Legal, fueron suficientes para la jueza Rosario Villalobos, quien determinó que no había dudas de la ocurrencia del delito.

Por otra parte, la defensa del acordeonero indicó que el músico no sabía la edad de la menor, puesto que aparentaba cerca de 16 años. La juez falló en contra de Herrera y lo condenó a 15 años y 5 meses de prisión, decisión que fue apelada ante el Tribunal Superior de Valledupar, que ratificó la medida de la juez en febrero de 2016. Finalmente, el músico cumplió una condena de 12 años de cárcel.

