Se cayó puente colgante que fue entregado a finales del año pasado en Santander

El puente en Cepitá se inauguró el 30 de diciembre de 2023. Foto: Captura de pantalla- alcaldía de Cepitá

Menos de dos meses duro en pie un puente colgante sobre el río Chicamocha, que en diciembre de 2023, la gobernación le entregó a una comunidad en el municipio de Cépita, para facilitar el tránsito de estudiantes y por lo menos 1.700 campesinos de la región.

El colapso de la estructura, de 115 metros y que unía la vereda San Miguel con El Basto en Curití y Aratoca, se presentó por fallas estructurales que hubo en uno de los anclajes y que provocó que cayera parte del puente colgante. “En el puente fallo una estructura en la parte occidental, conocida como los muertos o los anclajes. Nosotros recibimos el reporte e hicimos una solicitud específica a la entidad contratante”, indicó Eduardo Gómez, secretario de Planeación de Cepitá.

¡En #Cepitá entregamos el puente #13 de los 16 que construimos con nuestra estrategia #PuentesParaLaVida! Una estructura de más de 115 metros para los habitantes de la vereda San Miguel que comunica a la vereda El Basto de Curití y Aratoca. ¡Que gratificante ver a las familias… pic.twitter.com/kin6fXV7kB — MAURICIO AGUILAR HURTADO (@MAguilarHurtado) December 30, 2023

Sumado a esto, la alcaldía de Cepitá indicó que envió, por segunda vez, una solicitud al contratista, la interventoría y a la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, que fue la que firmó el contrato, para que revisen la estructura y tomen acciones.

“En estos momentos, la administración municipal no ha recibido a satisfacción los trabajos realizados, y no lo hará hasta tanto no se reciba un informe técnico suficiente, que garantice que las obras contratadas se realicen con suficiencia y a satisfacción”, indicó la alcaldía de Cepitá en comunicado.

Ante lo ocurrido, las críticas no se hicieron esperar. El exdiputado de Santander, Ferley Sierra, pidió que se tomaran acciones inmediatas, dado que el puente entregado en diciembre de 2023, se hizo ante las dificultades que trajo para estudiantes y campesinos el colapso de otra estructura en 2022. “La comunidad de Cepitá necesita de este puente en el que se invirtieron más de $1.250 millones, exigimos que esa plata no se pierda y los contratistas respondan”.

Las obras del puente se contrataron por invitación privada con la firma Construcciones y Soldaduras SAS, mientras que la interventoría estuvo a cargo del Consorcio Interpuentes.

El puente fue inaugurado el pasado 30 de diciembre por el entonces gobernador Mauricio Aguilar Hurtado y el director de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastre, Fabián Vargas.