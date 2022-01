Se conoce video de momento previo al accidente en túnel de La Línea

Las autoridades confirmaron que se presentaba una falla en el sistema de frenos de la tractomula que ocasionó el accidente en La Línea. Foto: Captura de pantalla

Un video de una cámara de seguridad muestra el momento previo al accidente que se presentó el pasado martes 4 de enero en el túnel Los Venados en la vía de La Línea y que dejó 8 muertos y 36 heridos, en el que se evidencia que la tractomula que causó el accidente iba a gran velocidad al atravesar este tramo.

Lea: ¿Quiénes fueron las víctimas mortales del accidente en La Línea?

Las imágenes muestran como un funcionario sobre la vía se da cuenta de que el vehículo sale a gran velocidad por el puente, por lo que corre al costado derecho. Dos segundos más tarde, se ve la tractomula pasar a gran velocidad y reaparece el funcionario, quien sorprendido intenta detener el paso de los carros que vienen atrás.

Un video de las cámaras de seguridad de la zona evidencia la velocidad que había tomado la tractomula antes de colisionar contra 16 vehículos más en el túnel #Losvenados en la vía #LaLinea el pasado martes 4 de enero. pic.twitter.com/gHUd3XwGmb — Laura Sepúlveda (@lausephincapie) January 6, 2022

El grave accidente de tránsito se produjo luego de que la tractomula embistió 17 vehículos que se encontraban dentro del túnel Los Venados, en el tramo que conecta a Cajamarca con Calarcá, sobre la vía de La Línea. En el siniesto perdieron la vida ocho personas y 36 más resultaron heridas.

De acuerdo con peritos de la Policía de Tránsito y Transporte la tractomula presentaba fallas en el sistema de frenos, entre las que se destaca una mala calibración. Esto concuerda con las imágenes de la cámara de seguridad y el testimonio del conductor del vehículo de carga pesada, quien señaló a Ondas de Ibagué que perdió el control del vehículo un poco más adelante del peaje.

En contexto: Accidente en La Línea: ¿tragedia prevenible?

“Puse el carro en cuarta y vi que la aguja del aire empezó a bajarse hasta 60 libras (normalmente son 120). Me fui a orillar, activé los frenos, pero el carro no quiso frenar de ahí para abajo. Me recosté al lado izquierdo y el aire bajaba más y más; traté de sacar el carro por uno de los voladeros y tampoco pude porque el muro era muy alto. Seguí recostando al lado izquierdo en uno de los túneles, hasta que me encontré todos los carros en frente mío”, indicó el hombre.

Entre las víctimas mortales se encuentran cinco integrantes de una familia, entre ellas dos menores de edad, que vivían en Dosquebradas, Risaralda, así como tres personas más de otra familia, que se dirigía del Valle del Cauca para Bogotá. Los heridos son tratados en centros asistenciales de Ibagué y de Armenia.