Se conocen detalles del caso de mujer que habría ahogado a su hijo en Santa Marta

El hecho se registró en la playa Buritaca. Foto: Alcaldía de Santa Marta

A la cárcel fue enviada Yenny Alexandra Higuera Casallas, quien es acusada por la muerte de su hijo de 15 meses, quien fue encontrado el pasado 4 de abril en la playa Buritaca de Santa Marta.

Según la Fiscalía, la mujer llegó un día antes hasta la playa con el bebé, ingresaron al mar, y luego, al parecer, lo sumergió hasta causarle la muerte. El ente de investigación tendría videos en los que se evidencia cómo Higuera se fue de este lugar. Quince días después apareció en una clínica de salud mental de Bogotá.

(Lea: Estos son los rostros de los mineros que murieron en la tragedia en El Zulia)

“Según el dictamen médico legal, la víctima falleció por asfixia por sumersión. La mujer fue capturada en el sector conocido como Puente Aranda, en Bogotá, el 8 de junio”, dijo Ricardo Romero Moreno, director de la sección de la Fiscalía en Magdalena.

En medio de la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, la defensa de Higuera indicó que la mujer tendría trastornos psicológicos y que la muerte del menor se habría dado en medio de una crisis de la mujer.

El cuerpo del menor de edad fue hallado por dos turistas y días después fue entregado a su padre, Edwin Guerrero Sánchez, tras realizarse el cotejo de ADN, que confirmó su parentesco. En aquella oportunidad el hombre pidió que se esclarecieran los hechos, en especial, el actuar de la madre de su hijo, quien no había querido hablar de lo ocurrido.

(Lea también: Restringen la venta de alcohol en 120 barrios de Cartagena)

La mujer, de 25 años, inicialmente se había negado a conceder una entrevista para conocer su versión de lo ocurrido al afirmar que no estaba en las condiciones mentales para hablar del suceso. Hasta el 8 de mayo, Yenny Alexandra estuvo en la clínica de salud mental.

En medio de esto, se conocieron acciones legales que interpuso Higuera en contra del padre del menor, al sentirse amenazada, perseguida, así como indica que habría daños a su integridad por parte de BallEdwin Guerrero, ya que, según narra Higuera, desde que salió el pasado 8 de mayo de la clínica en la que se encontraba internada.

“Edwin ha aprovechado de los medios de comunicación para hacer especulaciones referentes a la muerte de mi hijo y para hacer falsas acusaciones, salen noticias diciendo que yo me aprovechaba del niño, que yo lo utilizaba a mi hijo para desquitarme de él, esas cosas no son ciertas y me generan más desespero e intento volverme a hacerme daño”, se lee en la denuncia.

Ante el material probatorio recaudado por la Fiscalía, se le imputó a Higuera Casallas el delito de homicidio agravado, el cual no fue aceptado en la audiencia que se desarrolló el 8 de junio. El juez decidió enviarla a un centro carcelario, mientras avanza el proceso.