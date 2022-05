“Ser una gran psicóloga”: los sueños de Karina Blanco, joven asesinada en Cáchira

Karina Blanca, de 15 años, fue asesinada el 3 de mayo. Foto: Cortesía

Los habitantes de Santander y Norte de Santander no salen de la conmoción tras el crimen que acabó con la vida de Karina Blanco, una adolescente quien, al parecer fue abusada sexualmente, y asesinada cuando se dirigía hacia el colegio ubicado en El Playón, Santander.

Como todos los días, Karina salió de su casa ubicada en el sector de La Vega, en zona rural del municipio de Cáchira, Norte de Santander, hacia su colegio San Francisco de Asís. El trayecto diario duraba cerca de una hora a pie, pero ese día Karina nunca llegó.

Justo unos días atrás, la joven de 15 años, había escrito en su colegio una nota en la que expresaba su deseo de ser psicóloga y ayudar a mejorar la condiciones de vida de su familia. “Estoy enfocada en ser feliz, estudiar y ayudar a mi mamá, por cierto, ella es el motivo de mis sueños, es una mujer guerrera y la mujer más maravillosa que puede existir. En mis ratos libres me encanta leer, sobre todo comedia romántica”.

(Lea también: Defensoría del Pueblo alerta sobre aumento de abuso sexual contra menores de edad)

“(...) En un año me veo iniciando mi carrera en una universidad, sé que no es mucho, pero para mí sería la puerta principal para cumplir mis sueños. Comprarle esa casita a mamá que tanto desea. Ser una mujer llena de felicidad e independiente. Este año me graduaré con el favor de Dios, hay momentos en los me asusta crecer”, escribió la joven el 21 de abril.

En la mañana del 3 de mayo, la joven de 15 años detectó que un hombre la estaba siguiendo y decidió tomarle una fotografía y enviarla a sus familiares. Después de eso no se supo más información sobre su paradero, hasta que la encontraron sin vida, con tres heridas a la altura del cuello, a las orillas del río Cáchira, en Norte de Santander.

Según el alcalde de Cáchira, Javier Pabón, este hombre habría seguido a Karina Blanco durante varios días. “Esto es algo que nunca había sucedido en la historia de nuestro municipio. Posiblemente este personaje le estaba haciendo seguimiento a la niña, se daba cuenta a qué hora se iba, a qué hora llegaba”, sostuvo el mandatario Javier Pabón.

(Lea: Capturan en Bucaramanga a conductor señalado de abusar de un menor de 14 años)

El hombre de 55 años había llegado hace varias semanas a esa zona de Cáchira para trabajar como jornalero en una de las fincas, que al parecer, estaba cerca de la casa de la joven de 15 años.

La comunidad al enterarse del atroz crimen, que habría confesado el agresor, tomó la decisión de lincharlo hasta causarle la muerte. Según la policía de Norte de Santander, los habitantes del corregimiento lo encontraron en una finca y lo sacaron para golpearlo.

“La policía al enterarse se traslada al sitio, les quita a esa persona, la lleva a la estación de policía con el fin de que sea judicializada, pero la turba va hasta la estación, por eso se tomó la decisión de sacar al sujeto en un vehículo particular, pero la comunidad atravesó un camión para evitar que saliera del sitio. Agredieron a los policías y al sujeto con múltiples heridas, hasta que al fin un familiar de la joven, al parecer, le causa una herida mortal y posteriormente fallece”, explicó el Coronel Carlos Martínez, Comandante de la Policía en Norte de Santander.

Tanto el cuerpo del presunto agresor, como el de Karina Blanco fueron trasladados a la sede de Medicina Legal de Bucaramanga. Mientras tanto, en El Playón y en Cáchira los habitantes salieron a las calles para expresar su rechazo frente a este feminicidio que enluta a la comunidad.

En el colegio de Karina, ubicado en el corregimiento de Barrio Nuevo, se hizo una eucarística, mientras que en El Playón los habitantes recorrieron las calles con carteles y bombas.