Sicarios en moto asesinaron al ganadero Vicente Mercado en Sabanalarga, Atlántico

A las 10:00 a. m. de este viernes 27 de febrero se registró la muerte de Vicente Mercado Cepeda en la carretera La Cordialidad de Sabanalarga, Atlántico. El hombre fue atacado por dos personas en motocicleta, quienes le dispararon en múltiples ocasiones provocándole la muerte de manera inmediata.

Según la información preliminar, los sicarios abrieron fuego contra el ganadero mientras se encontraba dentro de su vehículo, una camioneta Toyota Hilux. El impacto hizo que Mercado Cepeda perdiera el control del carro y se estrellara contra un poste, lo que dificultó posteriormente la extracción de su cuerpo de la cabina.

Las unidades de la Policía del Atlántico que hicieron presencia en el lugar indicaron que el hombre recibió ocho impactos de arma de fuego, heridas que acabaron con su vida en cuestión de minutos.

No era la primera vez que Mercado Cepeda enfrentaba una situación de este tipo. El ganadero había sobrevivido a un atentado en días pasados en su finca. Además, su hermano fue asesinado en circunstancias similares hace algunos años.

El hecho sacudió al Atlántico. En varios municipios del centro y sur del departamento, Vicente Mercado Cepeda era un referente reconocido en el mundo ganadero entre productores, comerciantes y finqueros de la región. A esto se suma un vínculo que amplía el impacto institucional: el ganadero era familiar del senador conservador Efraín Cepeda Sarabia.

El caso tampoco parece ser un hecho aislado. Recientemente fue asesinado un trabajador de una empresa de buses intermunicipales en el Atlántico, presuntamente como retaliación por cobros extorsivos. Las autoridades no descartan que el asesinato del ganadero también esté relacionado, pues al parecer Mercado Cepeda también era víctima de este tipo de cobros.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes. Por lo pronto, se hizo la inspección del lugar del asesinato y el cuerpo de la víctima fue llevado hasta el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.