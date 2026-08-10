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Temblor en Colombia hoy EN VIVO: primeros reportes del temblor en Colombia

Se suspendió el servicio en el Metro de Medellín. Además, se reportan afectaciones en Manizales.

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Redacción Colombia
10 de agosto de 2026 - 01:29 p. m.
El sismo que se registró esta mañana causó graves afectaciones en el centro de Manizales.
El sismo que se registró esta mañana causó graves afectaciones en el centro de Manizales.
Foto: Archivo Particular
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En la mañana de este lunes 10 de agosto se registró un fuerte temblor que se sintió en gran parte del país. Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), tuvo una magnitud de 6,7, mientras que el epicentro fue el municipio de San José del Palmar, en Chocó. Autoridades entregan los primeros reportes de la emergencia.

Lea: Fuerte sismo de magnitud 6,6 sacude a gran parte de Colombia

Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se informó que mantienen comunicación con las diferentes alcaldías para verificar afectaciones, mientras que primeros reportes evidencian graves afectaciones estructurales en el Eje Cafetero.

Por su parte, la Autoridad Marítima Colombiana (Dimar) descartó cualquier amenaza de tsunami para la costa Pacífica colombiana, tras el sismo, aunque se mantienen las inspecciones.

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Cierran Metro de Medellín

Con el fin de verificar las condiciones del sistema, el Metro de Medellín realizó el cierre de las líneas A y B, así como de los diferentes Metrocables para hacer las inspecciones correspondientes de operatividad.

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Inspecciones en Antioquia

Desde la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia anunciaron inspecciones, así como invitaron a la ciudadanía a hacer reportes de afectaciones por el sismo.

Sobre la situación en el departamento, el gobernador Andrés Julián Rendón indicó que: “Paisanos, estamos verificando en todos los 125 municipios del departamento. Hasta ahora no tenemos reportes de víctimas o heridos. Instalamos PMU. Los tendré informados”.

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Afectaciones en Manizales

Tras registrarse el temblor, en la mañana de este lunes, se conocieron imágenes de las afectaciones estructurales en Manizales. Además del colapso de una de las torres laterales de la catedral de Manizales, se registró la caída de varias fachadas en el centro de la ciudad.

Por Redacción Colombia

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