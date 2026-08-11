Terremoto en Colombia: La Cruz Roja activó su sala nacional de crisis

AME7690. CALI (COLOMBIA), 10/08/2026.- Una integrante de la Cruz Roja de Colombia busca entre los escombros de una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, este lunes en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN JR

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La prioridad inmediata tras el terremoto que sacudió este lunes a Colombia es salvar vidas de víctimas que aún haya entre los escombros, destacó la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR), que ha activado su respuesta de emergencia en el país.

La Cruz Roja Colombiana activó su sala nacional de crisis y los equipos de búsqueda y rescate de los departamentos de Antioquia, Quindío y Caldas están desplegados y operativos, indicó la federación en un comunicado.

En este sentido, 30 miembros de los equipos de búsqueda y rescate de Antioquia han sido enviados al Chocó, una de las zonas más afectadas por el terremoto, agregó la nota de FICR.

“Las operaciones de búsqueda y rescate continúan mientras las autoridades y los equipos de la Cruz Roja trabajan para determinar la magnitud total de la catástrofe”, destacó FICR, señalando que las cifras de víctimas y daños son provisionales y cambian rápidamente a medida que avanza el acceso a las zonas afectadas.

FICR señaló a ese respecto que la llegada a algunos de los lugares más afectados por el sismo, sobre todo en el Chocó, se ve dificultada por el cierre de algunos aeropuertos y los cortes de carreteras.

La Cruz Roja Colombiana activó sus capacidades de respuesta y alistamiento tras el sismo de magnitud 7,4, registrado este lunes a las 7:34 a. m. (hora Colombia), con epicentro ubicado aproximadamente a 20 kilómetros de San José del Palmar, Chocó, y una profundidad estimada de 96 kilómetros.

El movimiento telúrico que se sintió en diferentes departamentos del país, dejó afectaciones en algunos departamentos, entre ellos Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Tolima, donde se adelantan labores de evaluación de daños y necesidades y se reciben reportes preliminares de afectaciones en infraestructura.

Ante esta emergencia, la Cruz Roja Colombiana ha activado y mantiene en alistamiento y despliegue equipos especializados de búsqueda y rescate, personal voluntario y capacidades de atención en salud en diferentes regiones del país.

Entre las capacidades activadas se encuentran, según informó la Cruz Roja en Colombia: