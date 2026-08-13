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13 de agosto de 2026 - 11:30 p. m.

Terremoto en Pereira: así quedó el barrio Providencia, uno de los más afectados

El barrio Providencia, cerca al centro de Pereira, fue uno de los lugares más afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, dejando más de 30 casas totalmente destruidas y cientos de personas damnificadas. En el lugar, trabajan 450 voluntarios, 16 volquetas y nueve máquinas para remover escombros y habilitar las vías principales.

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Nicolás Achury González

Nicolás Achury González

Santiago Ramírez Marín

Santiago Ramírez Marín

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