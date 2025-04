Transelca anunció cortes de energía en el 50% de Santa Marta

Los cortes de energía este 12 de abril en Santa Marta serán intermitentes durante 11 horas. Foto: Air-E Intervenida

El suministro de energía en Santa Marta será cortado de manera intermitente este 12 de abril desde las 5:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. por labores de mantenimiento en la subestación, lo cual afectará al 50% de la ciudad, según anunció Transelca.

“El equipo humano de Transelca ejecutará actividades de mantenimiento en el Transformador Santa Marta 1 100 MVA a 220.000/110.000/34.500 voltios, dentro de la subestación Santa Marta“, se lee en el comunicado.

Pese a que en un inicio se anunció que la empresa Air-e Intervenida dispondría de algunos horarios para suministrar energía, esto no se pudo lograr debido a que el Centro Nacional de Despacho determinó la necesidad de desconectar preventivamente la demanda en Santa Marta y sus alrededores.

Ante la situación, Transelca pidió disculpas a la comunidad por las molestias que se deriven de los trabajos que se van a realizar y aclara que el mantenimiento se lleva a cabo para mejorar la prestación y calidad del servicio.

Sin embargo, los usuarios han mostrado su molestia debido a que este 11 de abril, 120 barrios de Santa Marta se quedaron sin energía durante casi cinco horas porque también estaban llevando a cabo labores de mantenimiento.

Los horarios y barrios afectados en Santa Marta

Circuito Jardín, de 5:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. estarán sin energía los sectores: Villa del Carmen, Condominio Cañaveral, Villa del Mar, Villa Lucy y 20 de enero. Brisas del Caribe, Urbanización Villa Trinidad, Urbanización El Piñón 1 y 2, parte de Ciudadela 29 de Julio, Urbanización Los Faroles, Santa Ana, Villa Marbella, Villa Universitaria, Villa Marina, Villa Rosalía, Mayor y El Trébol.

En Concepción, de 5:00 a.m. a 6:00 a.m., de 11:00 a.m. a 12:00 del mediodía y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. en los sectores Santa Cruz, El Parque, La Concepción 1, 2, 3, 4 y 5, Urbanización Tamacá, Santa Clara, 19 de abril, Curinca, Reserva de Curinca, Luz del Mundo, Altos de Santa Cruz, Villas de Santa Cruz, Acodi, Mirador de La Sierra, Villa Franca, Villa Mercedes y El Mayor.

En Circuito Bonda 3, de 5:00 a.m. a 6:00 a.m., de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. estarán sin energía la zona rural y urbanización Santa Ana del corregimiento Bonda, las veredas San Isidro, Donana, Jirokasaka y Transjordania.

En el Circuito Bonda 1, de 6:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 12:00 del mediodía a 1:00 p.m. estarán sin servicio de energía los barrios Nueva Mansión, Urbanización Garagoa, Cantilito, Timayui 1 y 2, Los Alpes, 11 de noviembre, Monterrey, Nuevo Milenio, Urbanización Portal de Veracruz y Veracruz.

En Circuito Bonda, de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. estarán sin energía los barrios Nueva Colombia, La Esmeralda, Maria Cecilia, El Yucal, Urbanización Villa Mercedes, Santa Cecilia, Urbanización Sierra Morena, Troncal del Caribe, Santa Ana, Urbanización Rodrigo Ahumada, Villa Toledo y Urbanización Rosalía.

Los Circuitos La 30 y Santa Marta 6, estarán transferidos a otro circuito, no obstante, podrán registrar interrupciones en caso de sobrecarga. Circuito La 30, abastece los sectores de Las Acacias, Altos Simón Bolívar, parte de Ciudadela 29 De Julio, San José, El Pando, Colinas del Pando, San José del Pando, La Lucha, 1 de mayo, Murallas del Pando y Las Colinas.

Circuito Santa Marta 6, abastece los sectores de Las Américas, La Victoria, Pastrana, Villa Margot, Martinete; sector comprendido desde la calle 30 hasta la calle 33 desde la carrera 5 hasta la carrera 8 del barrio Manzanares; sector comprendido desde la calle 30 hasta la calle 39 desde la carrera 12 hasta la carrera 17 en María Eugenia.