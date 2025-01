Tres líderes sociales asesinados y un atentado en un fin de semana

Imagen de referencia. Miller Ojeda, Jhony Alexander Córdoba y Pedro María Ropero fueron asesinados en diferentes regiones del país; en Cúcuta, Olguín Mayorga sobrevivió a un atentado. Foto: EFE - Ernesto Guzmán Jr

Se registraron tres asesinatos a líderes sociales en el Atlántico, Valle del Cauca y Norte de Santander y un atentado en Cúcuta contra un defensor de derechos humanos, entre el 17 y 18 de enero.

En Barranquilla, Miller Ojeda, líder comunitario reconocido por su trabajo con jóvenes en la urbanización Las Gardenias, fue asesinado con arma de fuego. Ojeda lideraba procesos de resolución de conflictos y participaba en programas de formación impulsados por la Alcaldía de Barranquilla. Aunque las autoridades atendieron el caso el 17 de enero, cuando ocurrió el homicidio, aún no han esclarecido el motivo del crimen.

En Cali, Jhony Alexander Córdoba, líder sindicalista del sector transportador en Terrón Colorado, fue asesinado mientras se desplazaba por la comuna 1, cerca de la vía al mar. Córdoba, figura clave en negociaciones entre transportadores y autoridades locales, había logrado acuerdos para la continuidad del servicio de camperos en la región. Según reportes preliminares, hombres armados lo atacaron directamente en un aparente acto sicarial.

Por otro lado, en Tibú, Norte de Santander, Pedro María Ropero Delgado, delegado de ASOJUNTAS Campo Seis y miembro del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Lícito (PNIS), fue asesinado en medio de enfrentamientos entre grupos armados ilegales en el Catatumbo. La compleja situación de seguridad en la zona ha dificultado el levantamiento del cuerpo y las investigaciones necesarias.

En Cúcuta, el presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, Olguín Mayorga, sobrevivió a un atentado mientras se encontraba en una tienda del barrio Ospina Pérez. Su escolta resultó herido, y las autoridades lograron capturar a uno de los atacantes tras cometer el ataque. “Esta situación se presenta, justo cuando desde hace tres días venimos alzando la voz por lo que está pasando en el Catatumbo y donde demandamos toda la respuesta institucional del Estado para frenar esta guerra”, afirmó Mayorga a Caracol Radio tras el ataque.

Según informó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), la Defensoría del Pueblo emitió varias alertas tempranas, incluyendo la AT 022/23 para Barranquilla, la AT 001/22 para Cali, la AT 050/20 para Tibú y la AT 019/23, dirigida a la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos en todo el país. Según estas alertas, los líderes enfrentan constantes riesgos debido a la imposición de normas y formas de control social por parte de grupos armados ilegales.