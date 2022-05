Tres niños y un adulto murieron ahogados en el Lago de Tota, en Boyacá

La tragedia familiar ocurrió en medio de la celebración del día de la madre.

Una lamentable situación se registró en la tarde del 8 de mayo, en el Lago de Tota, ubicado en Aquitania, Boyacá, donde tres menores de edad de una misma familia se ahogaron, y un adulto, familiar de los niños, quien intentó rescatarlos también perdió la vida.

La familia decidió ir hasta este lugar a celebrar el día de la madre. Según las autoridades locales, los tres menores de edad estaban en la orilla del lago, pero “lamentablemente la corriente los arrastró hacia el área más profunda de la Laguna. Al ver esta situación, un adulto, familiar de los menores, se lanza a rescatarlos, pero no logra salir de inmediato”, indicó el comandante de la Policía de Boyacá, coronel Giovanni Puentes.

Las víctimas fueron identificadas como Paula Valentina Pedraza Pérez, de 10 años, Santiago Pedraza Alarcón, de 12 años, Nikol Juliana Santos Alarcón, de 13 años y Jeison Camilo Alarcón Moreno de 24 años. Los cuerpos de los menores de edad fueron rescatados el mismo domingo, mientras que el cuerpo de Jeison Camilo fue encontrado en la mañana de este 9 de mayo.

“El lago usualmente no se usa para nadar, por lo que no es muy frecuente este tipo de accidentes en el lago de Tota. Hago un llamado a la comunidad para que evitemos nadar en este lugar. No es una zona adecuada, no cuenta con el personal salvavidas para este tipo de actividades”, dijo el alcalde de Aquitania, Orlando Barrera.

Por su parte, el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, lamentó el hecho, a través de sus redes sociales, donde escribió: “A las familias que hoy sufren esta pérdida tan grande, mis sinceras condolencias. Los acompaño en este difícil momento”.