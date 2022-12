Turista mexicano viajó a Colombia para conocer a una mujer y terminó robado

Imagen de Archivo El hombre no solo vino a Colombia a conocer al supuesto "amor de la vida", sino que también quería pasar estas fechas decembrinas junto a ella. Foto: Cortesía Prensa Santa Marta

Un turista, proveniente de Los Ángeles, Estados Unidos, quiso visitar Colombia para conocer a una mujer con la que ya había mantenido conversaciones a través de redes sociales durante varios meses.

El hombre, identificado como Eduardo Villareal, de nacionalidad mexicana, habría llegado a Santa Marta con ese fin, de encontrarse frente a frente con la mujer y poder pasar fechas decembrinas junto a ella. A pesar de su ilusión, su sorpresa fue la decepción, pues fue víctima de un robo.

“Vine aquí para buscar a una chica para una relación seria y me han robado. Me robaron 30 millones de pesos y mi teléfono”, explicó Villarreal. También le comentó, al medio El Informador, que las quienes lo robaron fueron mujeres y que pensó que eran “decentes”.

El hecho le amargo el “paseo” que realizó desde Estados Unidos, pues no le permitió disfrutar de las maravillas de Santa Marta, lugar turístico por excelencia para extranjeros y ciudadanos nacionales. Muchos internautas califican este hecho como triste y desalentador

El hombre explicó que se estaba proyectado con la mujer para tener una vida juntos, estaba muy enamorado y con ilusión quería verla. En el momento que se iban a encontrar, esta mujer estaba en compañía de otras personas del mismo sexo, que según Villarreal, parecían “series y decentes”, por lo que no sospechó.

Pero, el robo no fue lo único que lo decepcionó del viaje, según él, Santa Marta no es lo que él pensaba, pues, se ve mucha pobreza. “La ciudad en sí es como de mucha pobreza, es muy triste aquí. Conozco Colombia, a Santa Marta no la conocía, estoy muy decepcionado aquí”, declaró Villareal.

“Esta situación me tiene decepcionado, no sé a dónde acudir, ni a quien ir. Este problema no me ha permitido disfrutar, ni conocer bien la ciudad que a simple vista se ve que es de mucha pobreza. De hecho, conozco varias ciudades de Colombia y desde hace rato quería conocer a Santa Marta, pero estoy decepcionado”, mencionó Villareal.

Finalmente, el ciudadano dio un mensaje de reflexión al El Informador, donde aconseja a todos los extranjeros asegurarse con quien hablan y de quien se enamoran por redes sociales.

“Antes de emprender un viaje para conocer el amor en redes sociales, fíjese bien con quien habla. Que no le pase lo mismo que a mí porque esto daña la Navidad, el Año Nuevo y todas las vacaciones”, finalizó.