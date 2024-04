Turista murió en el parque Tayrona, ¿qué pasó?

Imagen de referencia. La tragedia se presentó en Playa Brava del Tayrona.

Un viaje vacacional de una familia terminó en una tragedia en las playas del Tayrona, en Santa Marta. El pasado 5 de abril, un hombre de 32 años murió, luego de entrar al mar, y de que, al parecer, le diera u calambre que le impidió volver a la orilla.

El hecho se presentó en Playa Brava, un lugar en el que se registra un fuerte oleaje y al que llegó Uriel Alejandro López Chávez con su familia, con la que se encontraba desde el pasado 30 de marzo de vacaciones por la costa Caribe.

De acuerdo con sus familiares, el hombre entró al mar y fue arrastrado por las olas, pero debido a un calambre, no habría podido volver por su propia cuenta a la playa. Al ver que no salía, varios de sus acompañantes se sumergieron para buscarlo, pero cuando loencontraron y lo sacaron, ya no tenía signos vitales

Sobre López Chávez se sabe que tenía 32 años, vivía en Cali y era ingeniero químico. De igual forma, se conoció que no tenía habilidades para nadar.

El levantamiento del cuerpo estuvo a cargo de la Unidad Criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía Seccional Magdalena, que posteriormente trasladó al hombre a Medicina Legal.