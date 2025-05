Un hombre recibió golpiza de una mujer a la que le lanzó un mango en Pereira

Hombre recibe paliza en Pereira Foto: @MiTVCanal20

Un hombre fue víctima de una agresión en plena Plaza de Bolívar, en Pereira, luego de una discusión porque arrojó un mango al vehículo de una mujer, como quedó evidenciado en un video aficionado, que se difundió en redes sociales.

Según la versión del hombre agredido, difundida por Última Hora Pereira, él lanzó el mango en respuesta a una provocación verbal de la mujer, quien lo insultó gravemente, incluyendo ofensas a su madre. Aseguró que no le pegó a la mujer con la fruta y que no fue violento ni irrespetuoso con ella.

“He estado muy deprimido porque padezco una enfermedad grave y por la muerte de mi mamá, que falleció de cáncer hace poco. Yo le dije lo que le dije y seguí, pero ella me dijo una grosería e insultó a mi madre, y eso me dio mucha rabia. Entonces tomé un mango de los que caen de los árboles y lo arrojé al carro, pero no le pegué a ella ni nada. Yo no soy violento ni irrespetuoso con las mujeres”, indicó el hombre a Última Hora Pereira.

Como se ve en las imágenes, tras la agresión con la fruta, la mujer descendió de su vehículo con una cruceta y comenzó a golpearlo. Posteriormente, una turba de personas que estaba cerca se sumó a la agresión, propinándole patadas, puños y golpes con paraguas, hasta dejarlo inconsciente en el suelo.

“Le cogía el tubo con el que me estaba pegando, y después la gente pensó que yo la iba a agredir. Me pegaron patadas, puños y con paraguas, y me desocuparon los bolsillos”, agregó la víctima al medio, quien habría quedado inconsciente hasta que las autoridades llegaron al sitio a auxiliarlo y luego trasladarlo a un centro asistencial.

El hombre también denunció que durante la golpiza le robaron los únicos 20.000 pesos que tenía en el bolsillo, dinero que le habían dado por su condición de enfermedad y desempleo, y manifestó su intención de presentar una demanda contra sus agresores.