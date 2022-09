Una riña dejó un muerto y cuatro heridos en Puerto Wilches

Las autoridades investigan las causas del asesinato de Callejas. Foto: Alcaldía de Puerto Wilches

Entre los hechos que se destacan del fin de semana violento en Santander y que dejó once personas asesinadas, está una balacera que se registró en el municipio de Puerto Wilches, en el que murió una mujer y cuatro personas más resultaron heridas.

El asesinato se presentó en la madrugada del domingo 11 de septiembre, luego de que se desató una riña sobre la calle 7, en el barrio San Rafael. Aunque los involucrados se retiraron, momentos después uno de los hombres regresó con un arma y comenzó a disparar contra quienes se encontraban en el lugar.

La víctima fue Ofelia Callejas Robles, una artista a quien los habitantes del municipio homenajearon en las últimas fiestas municipales por sus bailes. Entre los heridos están Kevin Stiven González Rodríguez, David Manrique Sereno y Cristian Fernando Sereno Sánchez, quienes fueron llevados al Hospital de Puerto Wilches.

“Estamos investigando estos hechos que generan incertidumbre en ese municipio, las primeras versiones indican que se trataría de una riña que se presentó por temas del microtráfico”, afirmó John Ruiz, secretario del Interior de Santander.

Callejas, de 57 años, era conocida en el municipio como “La Pelua”. Vivía en Puerto Wilches desde hace 20 años y, como bailarina, destacaba su baile de champeta con una cerveza en la cabeza.

“Ese apodo me lo pusieron porque era muy belluda y así quedé. Me siento orgullosa porque a todos lados donde voy me llaman así. El baile siempre me ha gustado y es lo único que no me pueden quitar”, indicó, en 2018, Callejas a un medio local.

Durante el fin de semana se presentó la masacre de una familia en Landazurí, a la que se suma el asesinato de los presuntos implicados. Así mismo, en Barrancabermeja, se registró el asesinato del líder sindical Sibaris Lamprea Vargas, quien fue abaleado a la salida del velorio de su padre.