Video: Vendedora de arepas atacada con excremento de perro triplicó sus ventas

Lina Quintero, además de aumentar sus ventas, también afirmó que perdonaba a la mujer que la atacó. Foto: Twitter

Un repudiable caso de intolerancia se vivió en la ciudad de Villavicencio este fin de semana cuando una transeúnte arrojó el excremento de sus mascotas en el espacio que ocupaba un puesto ambulante de venta de arepas ubicado en la zona en la que ella residía.

Las imágenes grabadas muestran la discusión entre Lina Quintero, la dueña del puesto de arepas, y la mujer agresora, quien se identificó como Natalia Martínez. Sin una aparente razón, la mujer que las agredió se acerca al puesto y empieza a dirigirse de forma agresiva hacia la mamá de Lina y a su mejor amiga, quienes también estaban en ese momento. Después arroja el excremento de su mascota al piso donde se encontraban trabajando.

(Le sugerimos leer: El usuario que se quejó porque un almacén le cobró dinero por concepto de donación)

“Respete, porque usted tiene más plata y yo no, pero nos hace la misma persona”, es lo que dice Lina Quintero, quien aseguró que con ese negocio ayuda a pagar sus estudios universitarios de Administración de Empresas.

¿Qué fue lo que pasó?

Lina habló con periodistas de Noticias Caracol a quienes les contó que ella no supo por qué la mujer las atacó de esa manera, “nos indicaban que parecíamos basura aquí regada, que nos fuéramos, que no era un estrato social para nosotros y, pues la señora desató su ira contra nosotras y esa fue su reacción”, afirmó.

(Puede interesarle: Lo que hace particular a las invasiones en el norte del Cauca)

La vendedora ambulante también dijo que a pesar de que la mujer que la agredió no vaya a pedirle disculpas a su mamá, a su mejor amiga ni a ella misma, ella sí la perdona. “Así ella no me vaya a pedir perdón, yo la perdono porque es lo único que tengo para ofrecer de mi corazón. Que el daño que me hizo a mí hoy se convierte en una bendición”, afirmó Lina.

#DESPRECIABLE. Caso de intolerancia en el barrio Villa María, de Villavicencio, genera indignación. Una mujer arrojó excremento de perro a un puesto de comidas ambulantes.



¿Usted qué opina? pic.twitter.com/LEtloURdcf — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 8, 2022

El acto de discriminación e intolerancia que se vivió en el barrio Villa María trajo consigo un efecto positivo de la comunidad que se solidarizó con Lina y su familia, pues en un día las ventas de su puesto de arepas se triplicaron y ahora no dan abasto con los clientes que han llegado a comprar sus productos.

Multas por no recoger el excremento de sus mascotas

Es importante resaltar que la acción de dejar tirado el excremento de su perro en vía pública o simplemente no recoger los desechos del lugar puede acarrear una multa.

Según el numeral 3 del Artículo 124 del Código Nacional de Policía y Convivencia, “omitir la recogida de los excrementos de los animales, por parte de sus tenedores o propietarios, o dejarlos abandonados después de recogidos, cuando ello ocurra en el espacio público o en áreas comunes” tiene como consecuencia una multa equivalente a $166.665 pesos. Este valor puede variar si existe “desobediencia, resistencia, desacato, o reiteración del comportamiento contrario a la convivencia”, de acuerdo con el Código Nacional de Policía.

(Además: ¿Cuántos peajes hay de Bogotá a Medellín, Manizales, Santa Marta y más ciudades?)

La ley 746 de 2002, además, afirma que “los propietarios o tenedores de ejemplares caninos que no recojan los excrementos en los lugares señalados en el inciso anterior, tendrán como sanción impuesta por la autoridad municipal competente, multa de cinco salarios mínimos diarios legales vigentes o sanción de uno a cinco fines de semana de trabajo comunitario consistente en limpieza de los lugares que la respectiva alcaldía municipal defina”.