El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que, además de ya tener aforos del 100% en eventos públicos, la ciudad también podría tener otras buenas noticias, como no tener que utilizar el tapabocas en espacios abiertos. “Estamos avanzando muy bien en la vacunación, lo que permitiría que en unas tres semanas aproximadamente logremos la inmunidad de rebaño, lo que puede estar acompañada con buenas noticias, por ejemplo, el no uso del tapabocas en espacio público cuando alcancemos ese punto, no en espacios cerrados”, indicó.

La meta de la Alcaldía es justamente alcanzar la inmunidad de rebaño en tres semanas. Para hacerlo, deben inmunizar a 300.000 personas y completar el esquema de 70% de la población. La inmunidad de rebaño se alcanza cuando se tiene al 90% de las personas vacunadas con al menos una dosis.

Actualmente, en Medellín el 78% de la población ha recibido al menos una dosis de las vacunas y el 58% cuenta con el esquema completo. Para llegar a su meta, la ciudad debería aplicar un promedio de 30 mil inmunizantes al día.

En tres semanas Medellín espera alcanzar inmunidad de rebaño. El Covid va quedando atrás. Un futuro próspero nos espera. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) October 25, 2021

El pasado 25 de octubre, Andree Uribe, secretaria de Salud de Medellín, comentó que espera que el próximo año se pueda levantar la emergencia sanitaria y que se entre a un período de post pandemia. Sin embargo, señaló que esa decisión la tomará el Ministerio de Salud.