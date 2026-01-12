Accidentes aéreos en Colombia: la caída del avión de Chapecoense (28 de noviembre de 2016)

La tragedia ocurrió el 28 de noviembre de 2016, a las 9:58 p.m. Ese fue el día que se estrelló el avión que llevaba al equipo de fútbol brasileño Chapecoense hacia Medellín, a donde viajaba para jugar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional. Eran 22 jugadores, 25 miembros del cuerpo técnico y directivos y 21 periodistas. Incluyendo a los nueve miembros de la tripulación, la aeronave transportaba 77 personas. Solo seis sobrevivieron. El vuelo 2933 de LaMia había salido del aeropuerto Internacional Viru Viru, en Bolivia y se estrelló en Cerro Gordo (Antioquia) a cinco minutos de llegar a Medellín. La causa: falta de combustible por error humano. Así fue la tragedia, recordada en la serie documental Lo sé de memoria, de El Espectador y RTVC.