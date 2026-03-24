Las expropiaciones que enfrentan a propietarios con el metro de la 80 en Medellín

La denuncia de los moradores afectados por el Metro de la 80, plasmada en una pared del corredor de la avenida 80.
Foto: Moradores Afectados por el Metro de la 8
Luis Enrique Bernal tardó años en tener su apartamento. Lo compró en 2017 con una hipoteca con el Fondo Nacional del Ahorro, usando las cesantías y ahorros que él y su esposa ahorraron para la cuota inicial. Después pidieron otro préstamo de más de COP 50 millones para remodelarlo, poner ventanas antiruido y puertas de seguridad. El apartamento, de 96 m², tenía cuatro cuartos, tres baños y dos parqueaderos en un barrio de estrato 4 de Medellín.
“Justo cuando terminamos de hacer los arreglos, por medio de un volante que tiraron bajo la puerta...
Por Laura Orrego
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