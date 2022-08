Al menos dos menores de edad habrían sido abusados en colegio de Medellín

Familiares aseguran que podrían ser más casos de abuso en este colegio de la capital de Antioquia. Imagen de referencia. Foto: Archivo

La denuncia que hizo la concejal de Medellín, Nataly Vélez, sobre los presuntos casos de abuso sexual ocurridos en la institución educativa San Pablo, sección Marco Fidel en el Popular, llevó a más de 40 personas a protestar frente a la escuela.

(Le puede interesar: Habitantes de La Mojana exigen pago de incentivos en sedes del Banco Agrario)

Según se pudo conocer, uno de los casos ya había sido puesto en conocimiento de las autoridades y se habría conocido a finales de julio. La madre de un niño de entre cinco y seis años interpuso la denuncia ante la Fiscalía.

“El 21 de julio yo llegué y el niño estaba caminando mal. Ellos bajan por unas escalas y yo le pregunté que qué tenía y él me decía que le dolían los pies. Yo le pegué en los pies para identificar en dónde era, pero no me mostraba que tuviera dolor. Me lo llevé para donde una amiguita que empezó a preguntarle que qué le pasaba, entonces él ya le dijo que era que había una persona grande que en los baños de la escuela lo tocaba”, dijo la madre del menor de edad a Caracol Radio.

(También puede leer: “No toleraremos las vías de hecho”: Anibal Gaviria sobre protestas en Buriticá)

El segundo abuso se habría presentado el pasado 11 de agosto, fecha en la que un menor de edad requirió atención médica. Según la concejal Nataly Vélez, aún se encuentra hospitalizado.

Durante el plantón de los padres de familia hubo personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), de la Personería de Medellín y de las secretarías de Salud y Educación. Esta última exigió celeridad y compromiso a las autoridades, con el fin de dar con los responsables de los atroces hechos.

(Le puede interesar: Trabajadora del Canal TRO murió en Bucaramanga tras ser víctima de intento de robo)

“Sobre las denuncias que se han evidenciado por parte de los medios de comunicación, queremos informar que desde que se conocieron se activaron todas las alarmas que ya incluyen las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelanta el proceso de investigación”, manifestó la Secretaría de Educación de Medellín a través de su cuenta de Twitter.