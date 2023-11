Aníbal Gaviria alerta que por intervención en Savia Salud desmejoró la atención

Intervención de la Supersalud a la EPS Savia Salud. Foto: Superintendencia de Salud

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, lanzó una alerta por la calidad en la atención tras intervención de la EPS Savia Salud, la más grande del régimen subsidiado en el departamento. Desde junio de 2023, el Gobierno Nacional asumió el control de la EPS, por decisión de la Superintendencia de Salud (Supersalud).

“Vemos que el impacto es completamente negativo, porque a eso se refieren los indicadores y cuando vemos que un indicador no se cumplen es porque no se cumple esa atención. Savia no está avanzando como venía avanzado, sino que está retrocediendo y en forma grave”, aseguró Gaviria.

DENUNCIA PÚBLICA: desde la intervención del Gobierno Nacional en @SaviaSaludEPS, las PQRS han aumentado un 37 %. El incumplimiento de Indicadores Fénix se refleja directamente en mala atención. Estos resultados catastróficos prenden las alarmas frente a reforma a la salud. pic.twitter.com/a2PonXgkbq — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) November 7, 2023

Según el mandatario, los indicadores han desmejorado en los últimos cuatro meses, lo cual está relacionado directamente con la atención en salud que presta la empresa, que atienda a más de un millón y medio de antioqueños, en 124 municipios. Por ejemplo, las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) han aumentado en un 39% desde que la Supersalud decidió intervenir Savia Salud.

El gobernador afirma que en los Indicadores Fénix, que miden la situación en salud de la población en Colombia, Savia Salud mostraba una mejoría en la mayoría de los frentes antes de la intervención. “Al momento de la intervención del Gobierno Nacional a Savia Salud EPS cumplíamos 14 de los 19 Indicadores Fénix. Hoy, 4 meses después, solo tenemos reporte de cumplimiento en 3 indicadores, otros 9 están en rojo y de los demás no tenemos información”, aseguró el gobernador.

Entre los indicadores que no se tiene información están la tasa de mortalidad infantil, porcentaje de nacidos con bajo peso al nacer o el tiempo promedio que esperan las pacientes con cáncer de mama para el inicio de su tratamiento. Según el gobernador, se trata de: “Siete indicadores absolutamente trazadores sobre los cuales no se nos ha dado información y no se le ha dado información a la opinión pública”.

La intervención de la Superintendencia de Salud

La intervención administrativa ordenada por la Supersalud se dio el pasado 16 de junio, luego de más de cinco años de mantener bajo vigilancia a Savia Salud y que la empresa incumpliera con las órdenes de mejorar sus indicadores, especialmente en materia financiera y de prestación del servicio.

“La ejecución del modelo de salud en la EPS no ha logrado mejorar los indicadores de salud, pues se evidencia el deterioro de los mismos, así como el riesgo de incrementos en el costo de los servicios por las fallas en las acciones, especialmente en el primer nivel de atención, relacionadas con prevención y detección temprana de la enfermedad”, explicó en junio la Supersalud.

#Noticia🗞️| La Supersalud ordenó la toma de posesión de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa de la EPS Savia Salud por evidenciar graves y reiteradas fallas en la atención de sus usuarios y en el manejo de los recursos públicos del sistema de salud. pic.twitter.com/RGrKecM9Pr — Supersalud (@Supersalud) June 16, 2023

Por cuenta de esta determinación, el Gobierno Nacional asumió el control de dicha empresa mixta en junio, julio, agosto y septiembre, tomando posesión de sus “bienes, haberes y negocios”. Para el gobernador se trató de una decisión “catastrófica” y un proceso “doloroso para los antioqueños y gravísimo para la salud y la atención de los usuarios de Savia”.