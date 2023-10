Aníbal Gaviria alertó aumento del reclutamiento de menores en Antioquia

Junto a esto, el gobernador Aníbal Gaviria alertó un aumento de las extorsiones y los asesinatos. Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A

Los anuncios de las mesas de diálogo entre el gobierno con los grupos armados no terminan de convencer al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien volvió a reiterar sus denuncias sobre el aumento de los reclutamientos de menores de edad en el departamento.

“Está disparado el reclutamiento en general y disparado el reclutamiento de menores por estos grupos (…) Lo denuncian los ciudadanos, lo denuncia la Defensoría del Pueblo, lo denuncian los alcaldes y las alcaldesas,” indicó esta semana el mandatario.

El gobernador indica que si bien el gobierno nacional ha cedido con los diálogos, grupos como las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo mantienen enfrentamientos en el departamento, por lo que han continuado con sus acciones delictivas.

“La ciudadanía está pagando porque se aumenta la extorsión y se aumentan los asesinatos. Se aumenta el reclutamiento y eso es lo quiero denunciar más repetidamente ante el país, está disparado el reclutamiento”, argumentó Gaviria.

A esta advertencia se suma las fuertes críticas que ha hecho Gaviria contra el alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, tras el anuncio de la suspensión de las actividades ofensivas con las disidencias de las Farc Estado Mayor Central (EMC), en las que también advirtió un incremento de acciones contra la población civil.

“Yo no he tenido en estos casi 16 meses de gobierno del gobierno nacional la oportunidad de un diálogo y una conversación constructiva con el comisionado de paz, repito hasta el cansancio, ese señor parece que tiene todo el tiempo para hablar con la gente que está el margen de la ley, pero no con los gobernadores no con el gobernador de Antioquía”, indicó el gobernador.

Los hechos violentos se mantienen en el nordeste antioqueño y en el oriente. Recientemente, se presentó un desplazamiento masivo en Segovia, ante la incursión del Clan del Golfo en zona rural. Al parecer, este grupo armado estaría intentando tomar el control de la zona tomada por el EMC, que se habría aliado con el ELN para enfrentar su llegada.