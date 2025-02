Anuncian acciones para proteger a mujer apuñalada y amenazada por expareja

Imagen de referencia. El agresor le sigue enviando mensajes por teléfono y redes sociales en las que amenaza a la joven. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Medidas de protección urgentes, anunció la alcaldía de Medellín, para proteger a la mujer de 21 años que el pasado 24 de noviembre fue atacada con un arma blanca por su expareja dentro de un local comercial del corregimiento de San Cristóbal. El anuncio se da poco después de que la Procuraduría pidió al Distrito y a las comisarías de Policía dar información sobre las acciones que están tomando para evitar revictimizaciones a la mujer.

Una cámara de seguridad registró el momento en el que el pasado 24 de noviembre el sujeto, identificado como Jorge Alberto Macías Franco, atacó dentro de un local comercial a Ana Karina Acevedo, quien recibió 26 puñaladas.

Aunque el hecho está tipificado como un intento de feminicidio, la familia de la mujer denunció que el sujeto se encuentra libre, con el agravante de que amenaza constantemente a la joven a través de redes sociales y llamadas.

En recientes mensajes le señaló que lo que le hizo fue “una caricia”, en comparación con lo que le podría hacer, lo que alertó a los allegados de la joven. “Él es como loco, me pide perdón, luego me amenaza y así se la pasa. Pues la verdad es que me estoy recuperando emocionalmente porque es muy duro que alguien con quien uno compartió tantos, tantos años, la pareja de uno que le haga eso. Tengo mucho miedo”, dijo Ana Karina.

Ante esto, la Procuraduría le pidió información a la coordinadora de las Comisarías de Familia de Medellín sobre las acciones de seguimiento al caso, así como solicitó informar si el hecho se denunció ante la Fiscalía, así como pidió al personero evaluar las intervenciones que se han hecho en el caso.

En respuesta, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, aseguró que lo que importa, “más allá de lo administrativo, son las medidas operativas para garantizar la tranquilidad de la mujer, la no revictimización y que no le vaya a ocurrir nada a la mujer”.

Por lo que ya se puso la denuncia, se expidió orden de captura y la Policía y la Sijín están realizando las investigaciones correspondientes para dar con la ubicación del agresor. “Estamos acompañando a la víctima y evaluando la necesidad de aumentar las medidas de seguridad”, añadió el funcionario.