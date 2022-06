Anuncian cierres viales por la Vuelta a Colombia 2022 en Cundinamarca y Antioquia

La Vuelta a Colombia finalizará el próximo 12 de junio en Tunja, Boyacá. Foto: @Vueltacolombia1

La Vuelta a Colombia continúa su correría por el centro del país, por lo que esta semana se tienen prevista una serie de cierres viales por los principales corredores de Antioquia, el Eje Cafetero y Cundinamarca, por lo que las autoridades invitaron a la ciudadanía a tener en cuenta las rutas para programar las salidas, en caso de abordar estas vías.

En Antioquia, entre este lunes 6 de junio se restringió el paso entre Caucasia y Yarumal, por donde se realiza la cuarta etapa del evento, que tiene un recorrido de 158,4 kilómetros, por lo que la vía que dirige a la Costa, estuvo cerrada en ambos sentidos hasta el mediodía.

Para el martes 7 de junio, la quinta etapa se hará entre Don Matía y el municipio de La Unión, por lo que se cerrarán las vías que conectan al norte del departamento con el Valle de Aburrá (Barbosa y Copacabana), desde las 6:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Así mismo, habrá cierres en la vía Medellín - Santuario, entre las 9:00 a.m. y las 11:30 p.m., como en la Glorieta Las Palmas y La Unión, entre las 11:30 a.m. y la 1:25 p.m., mientras que entre La Unión y Sonsón el cierre será entre las 10:40 a.m. y la 1:25 p.m.

Por último, el miércoles 8 de junio los cierres están previstos entre Rionegro y el municipio de La Dorada, en Caldas. Esta etapa tiene un recorrido de 202, 6 kilómetros por las vías que conducen de Rionegro a Marinilla, entre las 5:50 a.m. y las 8:25 a.m. y de Medellín a Santuario, hasta las 12:25 p.m.

Cundinamarca

En el caso de Cundinamarca, los cierres están programados a partir del próximo jueves 9 de junio, que afectarán a 10 municipios de la región.

“Ya se tienen listas las acciones tendientes a garantizar la seguridad vial de los participantes en la Vuelta a Colombia que estarán transitando por vías del Departamento en 4 etapas, para lo cual se han definido cierres viales que se informan de manera oportuna para que los ciudadanos lo tengan previsto en sus desplazamientos”, dijo el secretario de Movilidad de Cundinamarca, Jorge Godoy.

Para el jueves 9 de junio, se espera que los ciclistas transiten por las vías de Mariquita- Honda- Guaduas- Alto del Trigo- Villeta- La Vega- Alto del Vino, mientras que el viernes 10 de junio el recorrido será por Sopó- Tocancipá- Gachancipá- El Sisga - Machetá- Guateque - Somondoco.

Para el sábado 11 de junio, la novena etapa llegará al nororiente del departamento a los municipios de Guateque -Macheta- Sisga- Chocontá- Villapinzón, para finalmente terminar en los municipios de Boyacá de Ventaquemada- Tunja- Paipa- Duitama - Santa Rosa De Viterbo.