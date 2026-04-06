Apps de citas y escopolamina: los riesgos que enfrenta Medellín

Última ubicación del teléfono de James, extranjero desaparecido en el occidente de Medellín, y los movimientos de su cuenta bancaria durante su desaparición. Foto: Facebook

Los amigos del británico James no supieron nada de él después de que saliera de una fiesta en El Poblado. Habían sacado COP 73.407.150, el equivalente a 15.000 libras esterlinas, de su cuenta bancaria, mientras que su última ubicación marcaba el Club Campestre, donde dejó de comunicarse con sus conocidos en la madrugada del 16 de noviembre de 2025. Estaba sin teléfono, sin billetera y sin hablar español. Sus amigos comenzaron a buscarlo, pero nadie sabía si estaba vivo. Finalmente, lograron ubicarlo un día después en la clínica Las Américas.

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