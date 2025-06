Asesinaron a un hombre de la comunidad LGBTI en un inquilinato de Medellín

(Imagen de referencia) Marcha del orgullo GAY en Medellín Foto: Carlos Alberto Velásquez Foto: Monica Gutiérrez - Velásquez Piedrahita, Carlos Alberto

Un hombre de la comunidad LGBTI fue asesinado en un inquilinato del barrio Estación Villa, en el centro de Medellín, este miércoles. El cuerpo fue encontrado boca abajo sobre la cama, con un cordón atado al cuello que, según las autoridades, habría provocado la asfixia como causa de la muerte.

La víctima, un adulto mayor de aproximadamente 75 a 80 años que vivía en condición de habitabilidad de calle, ingresó al cuarto alrededor de las 8:30 a.m. en compañía de otro hombre, presuntamente su pareja sentimental. Testigos indicaron que no se observaron comportamientos extraños durante la mañana, y al mediodía el acompañante salió con normalidad del lugar. Sin embargo, horas después la administradora del inquilinato encontró el cuerpo sin vida al no recibir respuesta al tocar la puerta al finalizar el tiempo de alquiler.

La principal hipótesis apunta a la pareja sentimental de la víctima como sospechosa, quien habría abandonado el sitio antes del hallazgo. Las autoridades investigan el caso para esclarecer las circunstancias del homicidio y localizar a los responsables.

Este hecho se suma a una serie de crímenes contra personas de la población LGBTI en Medellín, generando preocupación entre colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos por el aumento de violencia basada en prejuicios.

En la capital antioqueña, las autoridades han registrado tres homicidios de personas pertenecientes a la comunidad LGBTI en menos de 24 horas, lo que refleja un aumento de la violencia contra este grupo. A este último evento, se suma el hallazgo de un hombre de aproximadamente 30 años con heridas por arma de fuego en una vía boscosa del barrio San Diego, en el centro de Medellín y el cuerpo de otro hombre con múltiples heridas por arma de fuego, que fue encontrado en plena vía pública del corregimiento de Altavista.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han alertado sobre un patrón de violencia extrema y discriminación que afecta a la población LGBTIQ+ en Medellín y el Valle de Aburrá, donde se concentran las tasas más altas de estos crímenes.