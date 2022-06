Alarma en Medellín por asesinato de un joven de 21 años que se resistió a un hurto

Imagen de referencia. Van 17 homicidios en Medellín durante 2022 asociados a hurtos. Foto: Pixabay

En horas de la mañana del pasado 14 de junio, Danny Andrés Giraldo fue asesinado al resistirse a un hurto en el barrio Francisco Antonio Zea, en Medellín. El joven de 21 años se encontraba en la calle 94 con la carrera 65 de la comuna 5, Castilla, cuando dos hombres armados lo abordaron para robarle sus pertenencias y, en medio del forcejeo, Danny recibió el disparo que le arrebató la vida.

“Miles de jóvenes siguen muriendo en Medellín y casi todos han sido revictimizados por las personas de su entorno con la misma frase: ‘¿Quién sabe que estaría haciendo?’, dice la campaña No Copio, reconocida en Medellín por rechazar el homicidio en la capital antioqueña.

Además del caso de Danny, otras dos personas también fueron asesinadas durante el 14 de junio en Medellín. Una de ellas fue identificada como Juan Esteban Barrero, de 27 años, quien presentó heridas por objetos cortopunzantes. Los sujetos que le propinaron las lesiones fueron capturados por agentes de la Policía en el lugar de los hechos.

Una tercera víctima de homicidio aún no ha sido identificada: se sabe que es un hombre entre los 20 y 30 años, de quien se conoce que fue herido en medio de una riña por un individuo que se encuentra privado de la libertad.

Lea también: A la cárcel, hombre que llevaba en sus maletas 3 mil detonadores en Cali.

El incremento de homicidios en Medellín tiene encendidas las alarmas de varios sectores, entre ellos de la campaña No Copio. “No hay justificación para el asesinato. No insultamos, no maltratamos, promovemos la NO violencia y así hacemos controles, veedurías y denuncias. Este es un problema de todos los que hacemos parte de esta cultura y esta historia”, manifestaron a través de sus redes sociales.

Con el caso de Danny Andrés Giraldo, van 17 personas que pierden la vida de manera violenta en hechos relacionados con hurtos en la capital antioqueña.