Asesinato de Sara Millerey: habló la mamá y pidió celeridad a la justicia

Justicia exige la familia de Sara Millerey González, la mujer trans que fue golpeada y lanzada a la quebrada La Gloria, en el municipio de Bello, en Antioquia. Al respecto, su mamá, Sandra Borja, habló de cómo era ella y las pistas que consideran importantes en medio de lo que se conoce del caso.

Lo que le ocurrió a Sara fue atroz. La golpearon, le fracturaron piernas y brazos y la lanzaron a la mencionada quebrada. Su caso se conoció debido a que en redes sociales se viralizó un video en el que se encuentra dentro del agua y pide ayuda para que la saquen.

Sobre lo ocurrido en ese momento, la alcaldía de Bello indicó que Sara Millerey no habría recibido apoyo de la comunidad debido a que los sujetos que la agredieron también amedrentaron a las personas en la zona y les dijeron que no la auxiliaran. Solo hasta que llegaron las autoridades fue sacada de la quebrada y trasladada a la clínica La María en Medellín, donde finalmente falleció.

Según explicó Borja a Noticias RCN, su hija no tenía amenazas y, por el contrario, era una persona muy querida por la comunidad. A la par, Juan Camilo González, tío de Sara Millerey, narró al mismo que ella “decía que era la reina, la gitana, la diva y le gustaban las camisas corticas”.

“No me imagino ni alcanzo a imaginar el sufrimiento tan terrible”, añadió la madre, quien dijo a Noticias Caracol que Sara no le hacía daño a nadie y aunque sí recibía insultos por ser mujer trans, no tenía problemas con nadie.

Ella tenía 32 años, se graduó hace los años de bachillerato en un colegio nocturno y aunque tenía problemas con el consumo de estupefacientes vivía junto a su mamá, en un barrio aledaño a donde se registró su asesinato.

Borja leyó una parte del diario de su hija en el que escribió: “Sabes que he pasado muchos miedos y muchos asechos, los cuales no quisieran que se cumplieran, por favor te pido que no sucedan”, como si se tratara de una súplica religiosa.

Sobre lo ocurrido se conoce que las autoridades ya tendrían videos de cámaras de seguridad en los que se ve a los sujetos que estaría involucrado en el crimen y que al parecer harían parte de una banda delincuencial de la región.

Por lo pronto, mientras en el país se preparan velatones para esta noche, en Bello se anunciaron manifestaciones para pedir justicia en el caso de Sara, este viernes 11 de abril. Por su parte, Borja envió un mensaje al presidente Petro y a las autoridades: “Pido justicia por mi hija Sara, para que esto no quede así. No tenían por qué devolvérmela así. Nadie merece morir de esta manera”.