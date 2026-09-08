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Así avanzan las obras del estadio Atanasio Girardot; la renovación más ambiciosa en 73 años

El retiro del techo de la occidental ya va en 45 %. La obra, de 752.000 millones de pesos, avanza con el escenario en funcionamiento.

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Laura Orrego
08 de septiembre de 2026 - 06:42 p. m.
El desmonte avanza de norte a sur. Los sectores 11 al 15 ya fueron retirados; la parte central de la cubierta sigue en pie.
El desmonte avanza de norte a sur. Los sectores 11 al 15 ya fueron retirados; la parte central de la cubierta sigue en pie.
Foto: Alcaldía de Medellín

El estadio Atanasio Girardot de Medellín ha pasado por tres grandes remodelaciones a lo largo de sus 73 años de historia. Hoy vive la renovación más ambiciosa desde su fundación en 1953; pues, después de dos ampliaciones de las tribunas y modernización de sus instalaciones en 2011, ahora buscan convertirlo en uno de los estadios más modernos de América Latina.

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Por Laura Orrego

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