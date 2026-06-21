Así fueron los resultados de las elecciones presidenciales en Medellín y Antioquia

Hubo una alta presencia de personas en los principales puestos de votación en Medellín. Foto: EFE - STR

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La segunda vuelta presidencial en Antioquia tuvo un panorama muy similar al de la primera. Con el 99, 58 % de los votos contados, Abelardo de la Espriella se quedó con el 64 % de los sufragios, mientras que Iván Cepeda se quedó con el 33 %.

Lea: Mapa Electoral 2026: así votó Colombia en la segunda vuelta presidencial 2026

La jornada electoral en Medellín y los municipios de Antioquia transcurrió con total normalidad este domingo 21 de junio, según informó la Policía. Hubo más de 2.000 uniformados dispuestos para la jornada electoral, así como se activaron a las 5.000 unidades de la Policía, quienes no registraron en el departamento capturas por delitos electorales.

No obstante, si se registraron seis retenciones en puestos de votación de personas que tenían órdenes en su contra, así como se impusieron 37 comparendos por infringir la Ley Seca y desacatar las órdenes policiales.

Resultados en Antioquia y Medellín

Los resultados de las elecciones fueron similares a los de la primera vuelta. Abelardo de la Espriella obtuvo más del 2.176.962 de los votos y predominó en más del 80 % de los municipios.

Le puede interesar: “La democracia necesita periodistas que incomoden”

Específicamente en Medellín, la votación estuvo alrededor de los 815. 923 votos por de la Espriella, mientras que Cepeda, que tuvo 1.130.282 sufragios, logró ganar en municipios del Urabá antioqueño como Turbo, Apartadó y Chigorodó, así como otros del Bajo Cauca como El Bagre, Caucasia y Cáceres.

A diferencia de la primera vuelta, en esta ocasión en el municipio de Puerto Nare predominó Abelardo de la Espriella; en primera el que obtuvo el mayor número de votos fue Cepeda.

No obstante, el panorama es similar al de la primera vuelta, que Abelardo de la Espriella obtuvo 1.723.406 votos, que eran equivalentes al 54 % de la votación. Por su parte, Cepeda consiguió 805.652 sufragios, que representaron el 25,41% de esa primera votación.

Resultados de primera vuelta