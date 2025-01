Bus quedó totalmente incinerado en vía de Antioquia en extrañas circunstancias

El bus turístico se incineró en el sector Alto Bonito, en el municipio de Dadeiba, Antioquia. Los pasajeros fueron reubicados en otros buses y no hubo personas heridas. Foto: archivo particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un bus de turismo que viajaba desde Medellín a Necoclí en la madrugada del sábado 25 de enero fue incendiado en el sector Alto Bonito, municipio de Dabeiba, en la vía que conecta con el Urabá antioqueño.

Lea: Plantón de ciclistas en Bucaramanga: pidieron justicia por la muerte de un hombre

Según el reporte inicial de las autoridades, seis hombres encapuchados habrían obligado a los pasajeros a descender del vehículo antes de prenderle fuego. Sin embargo, la Gobernación de Antioquia, a partir de testimonios de los ocupantes del bus, informó que no hubo presencia de personas armadas, y que el conductor del vehículo habría huido tras el incidente.

Por su parte, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Dabeiba, Garmin Domicó, informó que las causas del incendio aún no son claras. Aunque se barajan dos hipótesis, una de ellas relacionada con un posible acto delincuencial, también investigan la posibilidad de fallas mecánicas en el bus.

Le puede interesar: Asesinaron a joven Dj en Argelia, Cauca, tras negarse a poner una canción

“Yo le pregunté al conductor y no me dio ninguna información y hablé con uno de los ocupantes y me dijeron que ellos venían dormidos cuando de un momento les dijeron que se bajaran porque el carro se estaba incendiando”, explicó Domicó a Blu Radio.

La zona donde ocurrió el hecho, conocido como Alto Bonito, permaneció cerrada por varias horas mientras se atendía la emergencia. Los pasajeros fueron reubicados en otro bus para continuar su viaje a Necoclí. La Policía y el Ejército están realizando las investigaciones para aclarar las circunstancias del incidente.