Buscan a joven de la comunidad LGBTIQ+ fue en Tarazá, Antioquia

Una velatón se realizó este fin de semana en el municipio de Tarazá, en Antioquia, en protesta a la desaparición del estilista Andrés Ortiz, un joven de la comunidad LGBTIQ+, del que no se tiene información desde el pasado 14 de abril, días después de que denunció un ataque homofóbico.

Según la familia, el joven, que también era conocido como “Chicle”, había sido víctima en días pasados a su desaparición de una agresión por parte de un hombre que lo abordó en la calle, lo golpeó y lo amenazó por su orientación sexual, por lo que las autoridades investigan si hay relación entre esto con su desaparición.

La última vez que fue visto Ariza fue el pasado 14 de abril, cuando se encontraba con un hombre y una mujer en un establecimiento. De acuerdo con las personas con las que compartía esa noche, el joven se alejó de su grupo de amigos para buscar comida, pero no lo volvieron a ver.

La desaparición fue confirmada, el 16 de abril, por la alcaldía de Tarazá, que hizo un llamado a los ciudadanos para que brinden información que pueda llevar al paradero de Ariza, así como desde la administración se convocó a la velatón, que se hizo en el parque principal del municipio en la noche del domingo 20 de abril.

“Que las autoridades nos ayuden. No es justo que una familia entera esté desesperada y angustiada, y no solo la familia, sino el pueblo entero, porque todos hacemos hasta lo imposible por buscarlos, y las autoridades no hacen nada”, dijo a H13N un familiar de Ariza.

En lo que va corrido del año, según Caribe Afirmativo, se han registrado cerca de 800 vulneraciones a los derechos de las personas LGBTI, en Antioquia, así como se han presentado 30 asesinatos, de los cuales 15 se presentaron en el departamento, por lo que han pedido acciones a la gobernación.

La atención se ha puesto sobre Antioquia tras el atroz asesinato de Sara Millerey González, a quien golpearon y lanzaron a un río en Bello. Aunque fue rescatada con vida, falleció por la gravedad de las heridas, que al parecer le hicieron miembros de una banda delincuencial que opera en el municipio.