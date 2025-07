Capturaron a banda que iba a vender más de 14.000 cervezas adulteradas en Medellín

Las botellas que encontraban en las calles las lavaban y posteriormente las rellenaban de cerveza adulterada con químicos para hacerla rendir. Foto: Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

Trece personas fueron capturadas en los barrios San Cristóbal y Doce de Octubre en Medellín por adulterar cervezas. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá los identificó como la banda “Los del Doce” e incautaron más de 14.000 cervezas adulteradas, 30.000 tapas y maquinaria.

La banda envasaba cerveza adulterada en botellas recogidas en las calles, que posteriormente lavaban y con químicos las hacían rendir para luego distribuirlas en comercios de sectores como Castilla, Doce de Octubre, Aranjuez, San Cristóbal y el municipio de Bello.

En el operativo, la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad de Medellín, encontraron 14.804 botellas de cerveza llenas, 13.632 botellas que estaban siendo lavadas para luego llenarlas y más de 30.000 tapas metálicas. Estas pasarían por tres prensas para taparlas y quedaran como si salieran de fábrica.

“Este lugar de reenvase y adulteración tenía como propósito abastecer con licor fraudulento las principales zonas durante la Feria de las Flores. Las bebidas eran distribuidas en sectores como Castilla, Doce de Octubre, Aranjuez, San Cristóbal y el municipio de Bello, poniendo en alto riesgo la salud de los consumidores”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana, general William Castaño Ramos.

La estructura criminal generaba ingresos de hasta 30 millones de pesos semanales con esta actividad ilícita. Los capturados, ocho hombres y cinco mujeres, tenían funciones dentro del centro clandestino y afuera como distribuidores.

“A estos tipos que pertenecen al grupo delincuencial Los del Doce se les da un golpe certero, sobre todo contra sus finanzas criminales.Se hizo en una intervención precisamente a una alambique en donde se encontró como tenían todo dispuesto para reenvasar licor fraudulento”, expresó el secretario de Seguridad, Manuel Villa.

También, dijo que no solamente infringen la ley si no que ponen en riesgo la salud pública en la ciudad. Por eso, hizo un llamado a evitar la compra y consumo de licor en comercios no autorizados. “Aquí el llamado de atención o la advertencia que hacemos: no solamente vamos detrás de comercializadoras ilegales de licor adulterado, sino, ojo, a los establecimientos comerciales”, concluyó Villa.