Capturaron en Medellín al creador de contenido “Juancito” señalado de cometer dos robos

Las autoridades en Medellín capturaron a dos sujetos que habrían intentado robar una motocicleta y previamente ya habían hurtado un local comercial. El caso trascendió debido a que entre los capturados se encuentra Juan Diego Gutiérrez, conocido en redes sociales como “Juancito”, por hacer peligrosas y hasta ilegales maniobras sobre su motocicleta.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Medellín, varios testimonios señalan que los dos hombres fueron los responsables del hurto en un local comercial del que se habrían llevado ropa, celulares y joyas, y posteriormente habrían intentado robar una motocicleta de alto cilindraje, pero fueron detenidos por la comunidad.

Al respecto, el abogado Eddy Banoy, representante de una de las víctimas, señaló al Q´hubo que el primer robo se registró en el barrio Santa Lucía, y más tarde Gutiérrez, junto a Stiven Rodríguez, el otro capturado, habría intentado robar una Honda 750, pero, al parecer, el conductor de un carro los cerró impidiendo que los delincuentes lograran su cometido.

Los dos presuntos ladrones habrían disparado con un arma traumática al vehículo, pero en medio de los hechos, los testigos lograron detener a Rodríguez, mientras que “Juancito” alcanzó a salir corriendo y esconderse en un asilo, donde poco después lo capturó la Policía.

Los sujetos fueron puestos a disposición de la Fiscalía y podrán enfrentar cargos por hurto agravado, falsedad marcaria, porte ilegal de armas y daño en bien ajeno.

Juancito tiene más de 40.000 seguidores en Instagram, donde publica videos haciendo maniobras peligrosas en su motocicleta sin casco y por vías transitadas, lo que no solo pone en riesgo su vida, sino además de quienes estén cerca.

Por la recurrente aparición de este tipo de personajes, la Secretaría de Movilidad conformó un equipo especial para sancionarlos usando el material publicado en redes sociales como prueba. Esto ya se hizo con un realizador autodenominado “Mr. Steven”, a quien le revocaron la licencia.