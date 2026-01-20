Choque entre dos motos de alto cilindraje provocó incendio y dejó dos muertos

Una de las motocicletas se incineró tras el accidente. Foto: Captura de pantalla

A la altura del vivero Jardín, sobre la variante Las Palmas, entre Medellín y Rionegro, se registró un grave choque entre dos motos de alto cilindraje que dejó dos personas muertas, el pasado domingo 18 de enero. El accidente enciende las alarmas de la región por el aumento de piques ilegales.

Según la Secretaría de Movilidad de Rionegro, el accidente se registró sobre las 11.30 a.m., en el sector Sajonia-peaje vereda Yarumal. Las dos motocicletas chocaron y una de ellas se incendió. Tras la alerta hecha por el Centro de Control de Operaciones del Túnel de Oriente, las autoridades indicaron que al llegar al lugar encontraron a los dos conductores muertos.

Las víctimas fueron Samuel Pérez Arroyabe, de 21 años y residente de Rionegro, y Juan Esteban Orozco Peláez, de 39 años. “Las causas del siniestro continúan en investigación. De manera preliminar, se analizan posibles conductas de alto riesgo, circulación en sentido contrario o invasión de carril”.

Ante esto, la alcaldía lanzó una alerta ante las “prácticas que de forma reiterada ponen en peligro la vida propia y la de los demás, especialmente en este corredor vial los domingos en horas de la mañana”.

Sobre esto, la secretaria de Movilidad de Rionegro, Laura Martínez, indicó que “no daremos tregua ante estos motociclistas que ponen en riesgo la vida de todos, que hacen caso omiso a las normas de tránsito, exceden los límites de velocidad y causan siniestros como estos, que se pueden prevenir”.

Estas medidas se están tomando conjuntamente con las secretarías de movilidad de Medellín y Envigado y la Concesión Túnel Aburrá Oriente, que hace el monitoreo permanente de las vías. Además, realizan estrategias pedagógicas como mecanismos de prevención de la accidentalidad por los piques ilegales.

Sobre lo ocurrido, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que no es solo un problema de esa vía, sino de varias de Antioquia. “Nosotros, de verdad, en estas vías, cogieron esto de pistas de carrera. Es una irresponsabilidad absoluta para ellos mismos, para los otros motociclistas y para las personas que van en la vía, o como peatones o como ciclistas. ¡Qué necesidad, por Dios! ¡Qué necesidad! Y ahí tiene que haber control”.