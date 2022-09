Comenzó la fiesta del libro y la cultura en Medellín: esta es la programación

Este año también se realizarán actividades en la zona norte de Carabobo en el Parque Explora, el Parque de Los Deseos, la Universidad de Antioquia y el Centro de Innovación del Maestro-Mova. Foto: Alcaldía de Medellín

Este viernes 9 de septiembre se da inicio a la Fiesta del libro y la cultura en Medellín, que para esta edición cuenta con la presencia de 32 invitados internacionales, entre los que se destaca Pilar del Río, esposa del fallecido Premio Nobel de Literatura, José Saramago, así como se tendrán alrededor de 3.000 actividades que irán hasta el próximo 18 de septiembre.

Como ya es tradicional, el evento se realizará en el Jardín Botánico de la capital antioqueña, pero además contará con nuevos escenarios como la zona norte de Carabobo en el Parque Explora, el Parque de Los Deseos, la Universidad de Antioquia y el Centro de Innovación del Maestro-Mova.

Para este año se espera la asistencia de alrededor de 350.000 personas, así como ventas cercanas a los $8.000 millones en los diez días del evento, que este año tiene como país invitado a Portugal.

Programación

Jardín Lectura viva

Talleres todos los días para niños, jóvenes y adultos - Lunes a viernes, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m. Sábado y domingo, de 11:00 a. m. a 5:00 p. m. Inscripciones para grupos en: fomento.fiestadellibroylacultura.com/login

Viernes 9 de septiembre

11:00 a.m. Acto de apertura de Portugal, país invitado y de la exposición Viaje a Portugal. Casa de la Música. Parque de los Deseos

Salón La Piloto - 70 años, Entre tiempos (Salón La Piloto (colaboratorio). Orquideorama del Jardín Botánico). Taller: Stickers Ingenia, crea y dales a tus conversaciones un sticker propio y compártelas. Tallerista: Sigifredo Vasco (bibliotecario de la BPP). Cupos limitados.

Cuentódromo Cuentódromo. (Jardín Botánico). Todas las guerras Cuentos de la narrativa oral cubana del siglo XX. Humor fino que se refiere a la lucha de los intelectuales por primar con su idea. De guerras vivimos y al final del camino nos damos cuenta de que la vida no era como nos dijeron si no como debería ser. El encuentro de Joel con Cabral, Guillén y Liguín el Fogonero de su pueblo. Invitado: Joel Sánchez Caballero.

Salón de editoriales Independientes (Auditorio Aurita López. Jardín Botánico). Taller de escritura Junto a Giovana Madalosso (BR) exploraremos diferentes ejercicios de escritura con la intención de acercarnos a su proceso personal y encontrar uno propio.

11:30 a.m. Sermones. Retórica, teología, política de António Vieira. Auditorio Patio de las Azaleas. Jardín Botánico Presentación por Juan Camilo Rojas (editor y traductor) y Juliana Vasco.

Salón de Editoriales Independientes (Salón Restrepo. Jardín Botánico). La personalidad literaria, poética y cuentística de Antonio Pereira Carmen Busmayor (ES), José Enrique Martínez (ES), Miguel Ángel Varela (ES), Francisco Flecha (ES) y José Carlos González Boixo (ES) nos hablan de la obra del escritor en la celebración de su centenario.

Salón del Libro Infantil y Juvenil Salita Heidi. (Jardín Botánico). Monstruos enramados actuando frente a la crisis climática Construiremos una ilustración de híbridos animales a partir de juegos con palabras y plantas que permitan una reflexión sobre la acción frente a la crisis climática.

2:00 p.m. Salón La Piloto - 70 años, Entre tiempos Salón La Piloto (colaboratorio). (Orquideorama del Jardín Botánico). Taller: Limpieza de obras de arte Aprende a conservar tus tesoros artísticos. Tallerista: Grupo de Conservación de la BPP. Cupos limitados.

Salón de Editoriales Independientes (Auditorio Aurita López. Jardín Botánico). Como agua de manantial Lanzamiento del libro de la Biblioteca de la Fiesta del Libro y la Cultura: Heidi Ana Piedad Jaramillo, directora de los Eventos del Libro, Lina María Parra de la editorial Atarraya y Alejandra Arboleda Tilano conversan con Guillermo Cardona sobre las infinitas razones para traer a Heidi y sus aventuras a esta biblioteca para compartir.

Salón del Cómic y la Ilustración (Salón Restrepo. Jardín Botánico). Taller: Inventarios ilustrados Emmanuelle Tchoukriel (FR) es ilustradora, especializada en ilustración médica, científica y botánica; y en este taller nos invita a observar y dibujar lo que nos rodea.

3:00 p.m. Cuentódromo Cuentódromo. (Jardín Botánico). Corriente arriba, corriente abajo Espectáculo de narración oral donde la narradora cuenta su experiencia de cómo se fue al Amazonas. Resalta el ritual como medio de unión entre los seres humanos, abordando dos Cuentos amazónicos de Juan Carlos Galeano y mostrando la forma de vida en el Amazonas colombiano. Invitada: Liliana María Arroyave.

3:30 pm. La versatilidad de una ilustradora Telemedellín. Jardín Botánico Vivimos en una época en la que las fronteras de los ámbitos creativos se diluyen; esto mismo ha sucedido con la ilustración. En esta conversación se cuestionan algunas “etiquetas” y se defiende la libertad de actuar en el territorio de la ilustración más allá del mundo editorial, explorando nuevos soportes y técnicas. Conversan Mariana, a Miserável (PT) y Paloma Valdivia (CH) con Laura Guarisco.

Salón del Libro Infantil y Juvenil (Auditorio Aurita López. Jardín Botánico). ¿Y sabes qué sucederá cuando sepas leer? Seguramente conoces la Biblioteca de la Fiesta del Libro y la Cultura, lo que no sabías es que hace unos años se conformó un club de lectura que permanece fiel a esta hermosa colección. Estaremos haciendo una lectura en voz alta de Heidi, que se une en esta edición, mientras Alejandra Arboleda Tilano nos acompaña con sus ilustraciones.

Portugal, país invitado (Auditorio Telemedellín. Jardín Botánico). La versatilidad de una ilustradora Vivimos en una época en la que las fronteras de los ámbitos creativos se diluyen; esto mismo ha sucedido con la ilustración. En esta conversación se cuestionan algunas “etiquetas” y se defiende la libertad de actuar en el territorio de la ilustración más allá del mundo editorial, explorando nuevos soportes y técnicas. Conversan Mariana, a Miserável (PT) y Paloma Valdivia (CH) con Laura Guarisco (CO).

Salón La Piloto - 70 años, Entre tiempos Salón La Piloto (auditorio). Orquideorama del Jardín Botánico Lanzamiento del libro Nadaísmo, una propuesta de vanguardia Conversan: Laura Rubio León (autora y profesional en Estudios Literarios), Juan Camilo Londoño (maestro en Artes Plásticas) y Federico Ruiz (gestor del Archivo Fotográfico de la BPP).

Salón del Libro Infantil y Juvenil (Salón Restrepo. Jardín Botánico). Premiación del Festival de Creación Literaria Eafit Organizado por el Pregrado en Literatura, la Biblioteca Luis Echavarría Villegas y la Universidad de los Niños Eafit.

Salón del Libro Infantil y Juvenil (Auditorio Patio de las Azaleas. Jardín Botánico). Sumar voces para hablar de reconciliación Pilar Lozano (escritora y periodista) y Javier Naranjo (escritor) conversan con Santiago Velásquez (bibliotecólogo) sobre la información, la memoria y la promoción de lectura y escritura en un país que busca la reconciliación.

5:00 p.m. Charlas de la Tarde (Auditorio Caracol Radio. Jardín Botánico). La poética de lo cotidiano Los escritores Frank Báez (DO) y Santiago Rodas conversan con el periodista Mario Cárdenas sobre esos versos que pasean por las calles de Santo Domingo y Medellín.

Tercer Encuentro de Saberes (Auditorio Telemedellín. Jardín Botánico). Cine con alas en Tierra Bomba: de cuando la biblioteca va al cine y a los barrios Conversación con Lilia María Herrera, mediadora de lectura y licenciada en Etnoeducación, sobre las experiencias, sentidos y retos que adquieren el cine y la literatura como horizontes comunitarios en la isla de Tierra Bomba, Cartagena.

Salón La Piloto - 70 años, Entre tiempos (Salón La Piloto (auditorio). Orquideorama del Jardín Botánico). Charla interactiva Rétame… Una nueva forma de aprender: Harry Potter en bibliotecas Conversan: María Camila Díaz Rivera (estudiante de Diseño Interactivo de Eafit; su casa en Hogwarts sería Hufflepuff) y Nicolás Ramírez Acosta (estudiante de Diseño Interactivo de Eafit; su casa en Hogwarts sería Ravenclaw).

Lanzamientos de libros (Salón Humboldt. Jardín Botánico) La fiesta de la naturaleza de Juan Manuel Jaramillo Villegas. Presentan: Memo Ánjel, Roberto Luis Jaramillo y Eufrasio Guzmán

Lanzamientos de libros (Salón Restrepo. Jardín Botánico). La esperanza necesaria. Fracaso, sentido de la vida, utopía de Andrés Esteban Acosta Zapata y La chica del circo de Carlos César Arbeláez. Presentan: Germán Darío Vélez y Carlos Eduardo Henao.

Salón del Libro Infantil y Juvenil (Auditorio Aurita López. Jardín Botánico). Genealogía de una escritora y su editora Pasando por Lengua madre, La niña, El corazón y la casa, Stefano y Los ahogados, la escritora María Teresa Andruetto conversa con la editora María Osorio, de Babel Libros, sobre la complicidad tejida a lo largo de años de trabajo juntas.

Salón del Libro Infantil y Juvenil (Auditorio Patio de las Azaleas. Jardín Botánico). Los libros que nos formaron para formar Carlos Sánchez (docente e investigador) y Lina Pulgarín (gestora cultural) conversan con Carolina Montoya (promotora de lectura) de las lecturas inspiradoras, indispensables y recomendadas de un promotor de lectura.

Cuentódromo (Cuentódromo. Jardín Botánico). Los sabores del amor Recopilación de historias con diferentes sabores, tres platillos para diferentes momentos del día: un postre sencillo y dulce como las tardes de la infancia jugando con amigos; un amargo y cálido despertar del amor de juventud a través de un capuchino sin licor; una aguapanela con pan y quesito que sabe a los recuerdos añejos de las meriendas en casa de la abuela. Un menú variado para salir con la imaginación llena y saboreando sentimientos. Invitado: Alexis Saldarriaga Mejía

Programación artística (Tarima Carabobo). Música: Bicha (pop alternativo)

6:30 p.m. Charlas de la Tarde (Auditorio Caracol Radio. Jardín Botánico). El arte de narrar hechos oscuros Los escritores Paco Ignacio Taibo II (MX) y Santiago Gamboa conversan con la escritora Clemencia Ardila sobre la ficción como espejo de realidades latinoamericanas.

Salón La Piloto - 70 años, Entre tiempos (Salón La Piloto (auditorio). Orquideorama del Jardín Botánico). Charla: De vueltón por las imágenes: calles, iglesias y plazas de Medellín Conversan: Roberto Pérez (grupo de Historia Fotográfica de Medellín), Leonardo Ramírez (grupo de Fotos Antiguas de Medellín) y Federico Ruiz (gestor del Archivo Fotográfico de la BPP).

Lanzamientos de libros (Salón Humboldt. Jardín Botánico). De traducciones y tradiciones literarias Don Casmurro de Joaquim Machado de Asís. Presentan: Cristian Suárez, Jorge Uribe y Adriana García.

Lanzamientos de libros (Auditorio Aurita López. Jardín Botánico) El libro negro de la brujería en Colombia de Esteban Cruz Niño.

Lanzamientos de libros (Auditorio Patio de las Azaleas. Jardín Botánico). Me llamo Tierra de Katia Paola Rodríguez Galán y Vivian Puerta Guerra. Presenta: Emmanuel Neisa

Salón del Libro Infantil y Juvenil (Salita Heidi. Jardín Botánico). Un oráculo de libros Este es un espacio de formación para promotores o mediadores; un taller para inspirar, conectar y conspirar desde un oráculo de libros de la literatura infantil con Marcela Escobar (@picnicdepalabras). Cupo limitado. Inscripción previa en https://bit.ly/unoráculodelibros

Salón de la Autopublicación (Auditorio Telemedellín. Jardín Botánico). Trapitos al sol El eterno debate entre la industria editorial, la institución y la independencia. Conversan: Jennifer Vega (Musa Paradisiaca), Juan Bierman (Dosis Mínima) y Sergio Muñoz (Culo de Guayabo Editores) con José Rengifo (Impertinencia de todo).

Salón del Libro Infantil y Juvenil (Salón Restrepo. Jardín Botánico). Taller: El libro de las preguntas de Neruda En este taller con la ilustradora chilena Paloma Valdivia exploraremos el proceso creativo de su libro más reciente El libro de las preguntas de Neruda. Cupo limitado. Inscripción previa en https://bit.ly/librodelaspreguntasdeneruda

Programación audiovisual (Parque de los Deseos). Programa de cortos: El rastro de la infancia Roman’s Childhood / La infancia de Román. Dir. Linas Mikuta. 50 min. Lituania. 2020. Dolores. Dir. Alba Esquinas. 10 min. España. 2022

Programación artística (Tarima Carabobo) Teatro: Coronavirus, una obra viral, de El Águila Descalza

7:00 p.m. La ciencia como narración - Parque Explora (Teatro Explora. Parque Explora). La evolución de la belleza Richard O. Prum (EU), ornitólogo y curador del Museo de Historia Natural de la Universidad de Yale, conversará con Diego Calderón Franco, biólogo ornitólogo.

Cuentódromo Cuentódromo. (Jardín Botánico). Isabela no quiere ser princesa Isabela se aburre, le fastidian los trajes, los desfiles, está decidida a renunciar a ser princesa. El padre, decidido a conseguirle un novio para casarla, solicita a los tres mosqueteros para que concursen por ganarse la mano de la princesa. El final es sorprendente. Invitada: Gloria Agudelo López

Programación artística (Entrada Casa de la Música). Fruko, salsa y tesura, un homenaje al maestro Conversación entre el maestro Fruko y los directores Alejandro Vásquez (Filarmónica Metropolitana) y Fernando Pabón (Banda Sinfónica de la Universidad de Antioquia) sobre los aportes y legado del maestro a la música colombiana. Esta conversación se realizará a partir de los hitos más importantes de su vida, sus obras más representativas y contará, además, con el acompañamiento musical de la Filarmónica Metropolitana Pasión y Corazón.

8:00 p.m. Si una lectura en voz alta... Un sueño (Auditorio Caracol Radio. Jardín Botánico). Marbel Sandoval

Tercer Encuentro de Saberes (Auditorio Telemedellín. Jardín Botánico) Máquinas, artefactos y utensilios o el mundo de los objetos en la ficción Conversación con Ángela Suárez Tovar (arquitecta y escritora) sobre el lugar y sentido que se les ha otorgado a los objetos en la construcción de relatos y atmósferas en la literatura.

Lanzamientos de libros (Auditorio Aurita López. Jardín Botánico). La mirada de Humilda de Alonso Sánchez Baute. Presenta: Esteban Carlos Mejía

Lanzamientos de libros (Salón Humboldt. Jardín Botánico). Tirano Melancólico de Simón Ospina Vélez Presentan: Luis Miguel Rivas y Héctor Escobar

Lanzamientos de libros (Salón Restrepo. Jardín Botánico). Saturno Airlines de Cristian Cipriani, Desde el otro lado de Rafael Duque, Estancia de Michelle Rincón, Cómo Fracasar en el amor de Andrés Burgos y Descendientes de Mayarleth Rendón. Presenta: Cristian Cipriani.

Lanzamientos de libros (Salón La Piloto. Jardín Botánico). Tres lecciones Tomo 1 y Tomo 2 de Miguel Jaramillo y Cristina Arbeláez. Presentan: Mauricio Andrés Misas con los autores.

Lanzamientos de libros (Auditorio Patio de las Azaleas. Jardín Botánico). El sol baña las laderas de Carlos Mauricio Bedoya y El susurro que nos persuade de Carlos Agudelo Montoya. Presentan: Reinaldo Spittaleta y Angela María Zapata.

Programación artística (Tarima Carabobo). Música: Las Áñez (canción experimental latinoamericana)

Sábado 10 de septiembre

10:00 a.m. Tercer Encuentro de Saberes (Auditorio Telemedellín. Jardín Botánico). Grupo Rhetor: construcción del discurso y creación de realidades Taller de argumentación básica con integrantes del Grupo Rhetor sobre el modelo de debate del Parlamento Europeo y cómo es posible construir realidades a partir de estos ejercicios.

Lanzamientos de libros (Auditorio Aurita López. Jardín Botánico). Fronteras, Massmedia y Postvisualidad de Gladys Lucía Acosta Valencia y Un futuro para el olvido de Saúl Pineda Hoyos. Presentan: los autores.

Lanzamientos de libros (Salón Restrepo. Jardín Botánico). Comprensiones de las humanidades en la educación superior de Gerzon Calle, Diana Ortega, Maritza García, Delio Arango, María Victoria Santana, Diego Ocampo y Fernando Zapata. Presenta: Yenny León

Lanzamientos de libros (Auditorio Patio de las Azaleas. Jardín Botánico). Instrucciones para asesinar al escritor de Adrián Pino Varón y Carne para caníbales de Wilmar Ospina Mondragón. Presentan: los autores.

Encuentro de Oralidad Medellín: Muchos lenguajes (Teatro Explora. Parque Explora). Conversatorio con los artistas Cacao Trovador, Mateo Hennessy, Liz Quiroga, Fabián David Ortiz, Mc Kno y El Parcero del Popular #8.

11:00 a.m. Salón La Piloto - 70 años, Entre tiempos (Salón La Piloto (colaboratorio). Orquideorama del Jardín Botánico). Taller: Cianotipia para fotografiar con luz, la inesperada belleza de las cosas Tallerista: Juan Pablo Gómez (profesor de fotografía de la Universidad de Antioquia). Cupos limitados.

Cuentódromo (Cuentódromo. Jardín Botánico). Viajes en el tiempo ¿Qué pasaría si pudieras viajar en el tiempo, viniendo desde el futuro o yendo directo hacia él? Carlitos, un niño de 8 años, impulsado por la curiosidad y haciendo uso de su imaginación, decide realizar su primer viaje en el tiempo, enfrentándose a la posibilidad de modificarlo, demostrando que la línea divisoria entre la ficción y la realidad está trazada por la pasión humana. Invitado: Sandro Burgos.

11:30 a.m. Lanzamientos de libros Salón Restrepo Virginia Cero, el origen del apocalipsis de Álvaro Vanegas. Presenta el autor

Lanzamientos de libros (Salón Humboldt. Jardín Botánico). Educación Menstrual Emancipadora. Una vía para interpelar la misoginia expresada en el tabú menstrual de Carolina Ramírez Vásquez y Para realizarme como mujer no tengo que ser madre. Estudio de casos sobre la experiencia de mujeres que eligieron la no maternidad de Lina Marcela Gómez Pérez. Presenta: Sandra Rocío López.

Lanzamientos de libros (Auditorio Aurita López. Jardín Botánico). Los procesos químicos del suelo de Raúl Zapata. Presenta

12:00 m. Salón del Cómic y la Ilustración (Auditorio Telemedellín. Jardín Botánico). Que las novelas gráficas no sean un lujo Paco Ignacio Taibo (escritor y editor) conversa con Mario Cárdenas (editor y divulgador) acerca del trabajo del Fondo de Cultura Económica en su colección de novela gráfica.

12:30 m. Rescatando lo caído. (Auditorio Caracol Radio. Jardín Botánico) Lectura en vivo de obras portuguesas. Luís Cardoso (PT) conversa con Jerónimo Pizarro.

2:00 p.m. Oralidad, escritura e historia (Teatro Explora. Parque explora). Luís Cardoso, nacido en Kailako, un pueblo del interior de Timor Oriental, y distinguido en 2021 con el Premio Océanos por su novela El plantador de calabazas, conversa con el escritor, corresponsal y periodista Santiago Gamboa sobre las fuentes de la escritura y la relación del escritor con la historia, con las historias (estórias).

Charlas de la Tarde (Auditorio Caracol Radio. Jardín Botánico). De comunistas a vándalos. La construcción del enemigo interno en Colombia Yully Marcela Niaza Tascón (indígena del pueblo embera chamí y socióloga) y Adriana Arboleda (directora de la Corporación Jurídica Libertad) conversan con Adriana Villamizar (socióloga e investigadora del Museo Casa de la Memoria)

Universidad de Antioquia (Auditorio Telemedellín. Jardín Botánico). Alzheimer: la travesía para encontrar una cura Conversación-taller liderado por Francisco Lopera, coordinador del Grupo de Neurociencias de Antioquia. Lo acompañan Diana Álzate (neuropsicóloga), Lucía Madrigal (psicóloga), Pablo Valderrama (biólogo), Johana Gómez (microbióloga) y David Aguillón (médico). Narra: Alejandra Ruiz.

Salón La Piloto - 70 años, Entre tiempos (Salón La Piloto (colaboratorio). Orquideorama del Jardín Botánico). Taller: Robótica creativa Ven, ponte el chip científico y crea tu propio cíborg. Talleristas: articuladores de los makerspace del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Cupos limitados.

Lanzamientos de libros (Salón Humboldt. Jardín Botánico). Leer es resistir de Mario Mendoza.

Lanzamientos de libros (Auditorio Aurita López. Jardín Botánico). Solferino de Josefina Aguilar. Presenta: Jorge Iván Agudelo.

Lanzamientos de libros (Salón Restrepo. Jardín Botánico). Pajarraco de Valeria Mira y Daniela Acosta Presenta: María Osorio.

Lanzamientos de libros (Auditorio Patio de las Azaleas. Jardín Botánico). Nocturno enajenado de Boris Ramírez Serafinoff y Del infinito al olvido de Luis Hernán Rincón Rincón. Presenta: Ángel Galeano Higua Convoca: Grupo Literario El Aprendiz de Brujo

3:00 p.m. Cuentódromo Cuentódromo. Jardín Botánico Tengo un monstruo en el bolsillo He descubierto que a pesar de que todos guardan cosas diferentes en el bolsillo, parece haber un consenso universal respecto a lo que se guarda en ese espacio de tela y vacío; ahí no se guardan las cosas verdaderamente importantes. Pero yo en mi bolsillo guardo una de las partes más importantes de mí misma, allí guardo a mi monstruo. Invitada: Daniela Alejandra Villa Pérez.

3:15 p.m. Encuentro de Oralidad Medellín: Muchos lenguajes (Tarima Carabobo). Pastoral Afro La Sierra Agrupación de personas afrodescendientes de la comuna 8 de Medellín que trabaja en la búsqueda e investigación de las músicas tradicionales del Pacífico Sur y Norte de Colombia, tales como los alabaos, chirimías, bambucos y tamboritos. Estas cantoras han hecho parte de los procesos territoriales de la red e-Crea, en el barrio La Sierra.

3:30 p.m. Charlas de la Tarde (Auditorio Caracol Radio. Jardín Botánico) Voces que hablan del sentir humano Alonso Sánchez Baute y Giovana Madalosso (BR) conversan con la curadora de arte Carolina Chacón sobre algunas formas del amor y las emociones que produce su ausencia.

Tercer Encuentro de Saberes (Auditorio Telemedellín. Jardín Botánico) ¿Cómo se ha transformado la ruralidad profunda a través de la lectura? Conversación con Vanessa Escobar Rodríguez (lingüista y magíster en promoción cultural) sobre la literatura como un medio expresivo de la identidad rural y dinamizador de la transformación social.

Salón La Piloto - 70 años, Entre tiempos (Salón La Piloto (auditorio). Orquideorama del Jardín Botánico). Charla: La literatura infantil y la memoria histórica no son mundos opuestos Cómo tratar la memoria y la historia en un país que busca la paz. Conversan: Marcela Guiral (escritora), Pilar Lozano (periodista y escritora) y Carlos Sánchez (docente universitario).

Lanzamientos de libros (Salón Restrepo. Jardín Botánico). El silencio del horror de Andrés Fernando Suárez. Presenta: Gloria María Gallego

Lanzamientos de libros (Salón Humboldt. Jardín Botánico). Soñar lo imposible de Paula Moreno. Presenta: Esteban Carlos Mejía

Lanzamientos de libros (Auditorio Aurita López. Jardín Botánico). Un pasado vivo. Dos siglos de historia ambiental latinoamericana de Claudia Leal y Una historia de la verdad en Occidente. Ciencia, arte, religión y política en la conformación de la cosmología moderna de Mauricio Nieto. Presentan: Héctor Lugo y Claudia Avendaño.

Salón de Editoriales Independientes (Auditorio Patio de las Azaleas. Jardín Botánico). ¡Ugh! Un relato del pleistoceno En la presentación del libro conversan Rafael Yockteng (diseñador e ilustrador) y Jairo Buitrago (escritor) con María Osorio, su editora.

Salón del Libro Infantil y Juvenil (Salita Heidi. Jardín Botánico) Una exploración desde el imaginario visual En este taller con Marcela Escobar (@picnicdepalabras) leeremos en familia algunas historias resaltando las figuras, los colores y las líneas, para tener luego una conversación desde nuestros imaginarios y dibujar nuestras propias historias favoritas. Taller para familias. Cupo limitado. Inscripción previa en https://bit.ly/unaexploración

4:15 p.m. Encuentro de Oralidad Medellín: Muchos lenguajes (Tarima Carabobo) Sara Maya Cuentera, comediante, bailarina de danza árabe y danza tribal, estudiante de Periodismo de la Universidad de Antioquia. Narradora desde el año 2012, es egresada de la Escuela de Cuentería y Oralidad de la Corporación Cultural Vivapalabra

5:00 p.m. Un barrio, un universo (Auditorio Aurita López. Jardín Botánico). Si La cuadra, de Gilmer Mesa, ha sido leída como una conversación en alguna tienda del barrio, Las primeras cosas, de Bruno Vieira Amaral, también. Las obras de ambos novelistas recuerdan un tiempo de vecindario, de vida cotidiana, de vidas llenas de dignidad y misterio, de grandezas y miserias. Modera: Jorge Uribe.

Charlas de la Tarde Auditorio Caracol Radio. Jardín Botánico Treparse cada noche para devolver la primavera al mundo La autora Camila Sosa Villada (AR) conversa con la docente e investigadora Analú Laferal sobre la escritura como camino hacia la identidad.

Tercer Encuentro de Saberes Auditorio Telemedellín. Jardín Botánico Selva de letras, Flecho y la librería Cocorobé Velia Vidal, escritora y directora de Motete, comparte la experiencia cultural, social y pedagógica de la Fiesta de la Lectura y Escritura del Chocó y sus programas de lectura en Quibdó y Bahía Solano.

Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad Salón Humboldt. Jardín Botánico Lanzamientos del Fondo Editorial de la Secretaría de Cultura Ciudadana, Estímulos a la creación en literatura en Medellín y el universo del libro Un reconocimiento para quehaceres que llevan las letras y las historias, desde unos apuntes en un cuaderno hasta librerías y bibliotecas en forma de libros digitales o impresos, donde salen al mundo a encontrarse con los lectores. Presenta: Guillermo Cardona.

Salón La Piloto - 70 años, Entre tiempos Salón La Piloto (auditorio). Orquideorama del Jardín Botánico Charla: Un viaje al universo Selecu Un videojuego educativo en el que nómadas tempogalácticos, herbolarias y granjas espaciales acompañan el aprendizaje en las aulas y bibliotecas. Conversan: Carolina Arango (líder de aprendizaje), Asdrúbal Ramírez (líder de tecnología), Pablo Sánchez (líder de diseño y UX) y Cristian Jaramillo Palacio (líder de narrativa).

Lanzamientos de libros Salón Restrepo. Jardín Botánico Palabras que se lleva el Mar de Harold Trompetero y Situs Inversus de Juan Luis Castro Córdoba. Presentan: los autores.

Lanzamientos de libros Auditorio Patio de las Azaleas Reptiles fósiles de Colombia de Luis Gonzalo Ortiz-Pabón. Presentan: Jonatan Alexander Bustos Sotelo y Vanessa Robles Rincón.

Cuentódromo Cuentódromo. Jardín Botánico Lengua sudada Cuentos teatralizados que, a través de una receta gastronómica, conducen al espectador a saborearse y a reflexionar acerca del uso o el abuso que le damos a ese órgano tan pequeño, pero que se jacta de grandes cosas y que puede encender todo un bosque: la lengua. Invitado: Gestclan

5:15 p.m. Encuentro de Oralidad Medellín: Muchos lenguajes Tarima Carabobo Pablo Delgado Cuentero, músico, politólogo y gestor cultural en territorio desde hace 20 años. Es el director del festival artístico itinerante Cauca Cuenta, Del Macizo hasta el Pacífico y del espacio de cuentería Encuéntate Titotú, de la ciudad de Popayán. Su gestión ha llevado funciones artísticas a las regiones más alejadas y golpeadas por el conflicto armado, siendo un ejemplo de resiliencia y gestión artística comunitaria en la región.

6:00 p.m. Concierto multimedia. Rumos Ensemble tocan Portugal (Portugal). (Sala de Artes Performativas Teresita Gómez (U. de A., bloque 17)). Entrada libre con boleta. Ingreso por la avenida del Ferrocarril (las boletas se entregan en la portería desde las 5:00 p. m.).

Programación audiovisual Parque de los Deseos ¿A qué suenan tus ojos? Ana Cristina Monroy. 80 min. Colombia. 2022 Conversatorio de antesala con la directora.

Encuentro de Oralidad Medellín: Muchos lenguajes Tarima Carabobo Eduar Córdoba (Filósofo) Filósofo, cuentero, gestor cultural y humanista. Su trabajo artístico de más de una década lo ha llevado a diversos festivales en Suramérica. Su estilo fresco y versátil, el manejo de la voz y sus anteojos con poder réflex son las marcas personales de este artista de la oralidad.

6:30 p.m. Salón del Libro Infantil y Juvenil Salón Restrepo. Jardín Botánico Carta de navegación de una ilustradora Paloma Valdivia conversa con Diego Ruiz para hacer un recorrido por la obra de la escritora. Diego Ruiz es uno de los más reconocidos promotores de lectura de la ciudad (también un gran admirador de tu trabajo) y hace parte de nuestro comité asesor.

Charlas de la Tarde Auditorio Caracol Radio. Jardín Botánico Personajes que viajan por lugares reales o imaginarios Las escritoras Natalia García Freire (EC) y Juliana González-Riversa conversan con la promotora de lectura Karen Lopera sobre cómo el territorio atraviesa lo que somos.

Salón La Piloto - 70 años, Entre tiempos Salón La Piloto (auditorio). Orquideorama del Jardín Botánico Charla interactiva: La banda sonora literaria de Al oído de la cordillera Una perspectiva sonora, creativa y atmosférica de un libro de viaje. ¡Te recomendamos traer celular (con datos) y audífonos! Conversan: Ignacio Piedrahíta (escritor) y Clara Gómez (productora).

Lanzamientos de libros Salón Humboldt. Jardín Botánico Parásitos sin importancia de Felipe Ordóñez. Presentan: Daniel Bravo y el autor.

Lanzamientos de libros Auditorio Aurita López. Jardín Botánico Estaba en llamas cuando me acosté de Juan Mosquera Restrepo. Presenta: Sara Jaramillo Klinkert.

Salón de Editoriales Independientes Lugar: Auditorio Telemedellín Encuentro de Editores Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, y Héctor Escobar, presidente del Gremio de Editores de Castilla y León, conversan con Felipe González, editor de Laguna Libros.

Salón del Cómic y la Ilustración Auditorio Patio de las Azaleas. Jardín Botánico Los cómics son una ociosidad El cómic es un camino para cultivar el disfrute de la vida: leer, compartir, crear y conversar. Lina Flórez (Altais Cómics) y Laura Guarisco (Ilustradora) conversan con Camilo Vieco (historietista).

Salón del Libro Infantil y Juvenil Salita Heidi. Jardín Botánico Taller: Los dinosaurios no existen Todos sabemos que los dinosaurios no existen, así que no hay nada que temer, ¿o sí? Queremos que lo descubras en este taller junto al ilustrador Mark Janssen. Taller para público infantil. Cupo limitado. Inscripción previa en https://bit.ly/losdinosauriosnoexisten.

7:00 p.m. La ciencia como narración - Parque Explora Teatro Explora. Parque Explora Matemáticas para los oídos Con Pablo Amster (AR), doctor en Matemáticas (AR), descubriremos cómo resolver una ecuación o aplicar un algoritmo Euclides puede ser una forma de hacer música.

Cuentódromo Cuentódromo. Jardín Botánico Cantando, contando, imaginando Propuesta llena de imaginación, acción, diversión, gracia, color y canto, que entretiene a niños, adolescentes y adultos mientras les enseña a buscar siempre lo bueno en los demás, a tener confianza en sí mismos y a cumplir sus sueños. Invitada: Claudia Andrea Torres.

7:15 p.m. Encuentro de Oralidad Medellín: Muchos lenguajes Tarima Carabobo Juan Pablo Gutiérrez Uno de los mejores comediantes de stand up del país, con más de una década de experiencia. Actualmente dirige el espacio más grande para comediantes profesionales en Medellín, en la Fonda Tutuaina en el corazón del barrio Colombia. También realiza temporadas en el Teatro Prado del Águila Descalza.

8:00 p.m. Si una lectura en voz alta... Un sueño (Auditorio Caracol Radio. Jardín Botánico). Vanessa Rosalesñ.

Tercer Encuentro de Saberes Auditorio Telemedellín. Jardín Botánico Mostachos al radioteatro Charla entre los músicos profesionales William Posada y Laura Marín, integrantes del Colectivo La Puerta Mágica, en la que compartirán desde una puesta en escena de radionovela y obra musical, cómo ha sido su experiencia con los conciertos didácticos dirigidos a todo tipo de público.

Salón de Editoriales Independientes Salón La Piloto Escribir y describir un sentir Giovana Madalosso (BR) y Rubén Orozco conversan con Anthony Pulgarín sobre cómo acercarse a la maternidad escribiendo desde la perspectiva de ser madre o ser hija.

Lanzamientos de libros Salón Humboldt. Jardín Botánico Baldomero Sanín Cano: guerrero letrado de América de Rafael Rubiano, José Fernando Saldarriaga e Isabela González. Presentan los autores.

Lanzamientos de libros Auditorio Aurita López. Jardín Botánico Todos los días son días de Alejandra Vélez Presentan: Diana Arias y Jose Rosero.

Lanzamientos de libros Salón Restrepo. Jardín Botánico Puñalada trapera 2: Antología de cuento colombiano de varios autores. Presentan: Danielle Navarro, Esteban Duperly, Santiago Wills, Lina María Parra, Juan Nicolás Donoso, Kirvin Larios, Juan Fernando Hincapié y Natalia Maya.

Lanzamientos de libros Auditorio Patio de las Azaleas. Jardín Botánico Noticiero de las seis de la mañana de Walter Bustamante.

Encuentro de Oralidad Medellín: Muchos lenguajes Tarima Carabobo Andrés Bravo Nacido en la ciudad de Bogotá, con 14 años de experiencia, 1200 funciones y más de medio millón de asistentes a los shows en vivo, Andrés Bravo, a sus 33 años, es uno de los comediantes más jóvenes de la escena profesional en Colombia. Se consolidó hace ocho años como guionista y director de proyectos alternos como La Fábrica de comediantes del reconocido grupo colombiano El Águila Descalza.

Domingo 11 de septiembre

10:00 a.m. Sketchbook (Auditorio Aurita López. Jardín Botánico). El tiempo de un cuaderno no obedece al tiempo de los días, se extiende, como nuestra imaginación, nos permite ser más humanos y menos infalibles. En esta conversación entre Mariana, a Miserável (PT) y Yeidi (@ yeidihombre) se tocarán diversos temas: la búsqueda de inspiración a través de bocetos y listas, la construcción de una idea a través del error, la importancia de “fallar” y la libertad que esto nos aporta.

Tercer Encuentro de Saberes Auditorio Telemedellín. Jardín Botánico Sabores, colores y olores de la afrocolombianidad diversa Salvaguarda, divulgación y fomento de la alimentación y las cocinas tradicionales afrocolombianas, con Marcelina López, Deyci Janet Ibarguen, Daladier López y Juana María Jordán, integrantes de Aafroparme.

Lanzamientos de libros Salón Restrepo. Jardín Botánico Los dinosaurios no existen de Mark Janssen.

Salón del Cómic y la Ilustración Auditorio Patio de las Azaleas. Jardín Botánico Inventario Ilustrado de Medellín Después de su residencia artística en el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, la ilustradora Emmanuelle Tchoukriel nos propone un recorrido en este lugar para presentarnos su exposición.

Encuentro de Oralidad Medellín: Muchos lenguajes Teatro Explora. Parque Explora Conversatorio con los artistas Pastoral Afro La Sierra, Sara Maya, Pablo Delgado, Juan Pablo Gutiérrez, Eduar Córdoba (El Filósofo) y Andrés Bravo.

11:00 p.m. Salón La Piloto - 70 años, Entre tiempos Salón La Piloto (colaboratorio). Orquideorama del Jardín Botánico Taller Cómo, cuándo y dónde dejarme atrapar por la lectura: expedición por los contenidos digitales Tallerista: Alexander Zambrano, integrante de Biblioteca Digital de Bogotá. Cupos limitados.

Cuentódromo Cuentódromo. Jardín Botánico El embrujo de una leyenda La cuentera enreda leyendas que va contando mientras las va entrelazando: el hombre que enamoraba a las más hermosas, la princesa que se sacrifica por amor, las mariposas y el arcoíris. Historias llenas de sueños, amor y esperanza. Invitada: Sor Celina Valencia Jiménez (Sorce Cuentera).

Lanzamientos de libros Salón Restrepo. Jardín Botánico Estudios multirreferenciales de Dora Inés Arroyave y Una lectura situada a la constitución del sujeto. Aportes a las pedagogías críticas en Latinoamérica de Jorge Hernán Betancourt. Presentan: los autores.

Lanzamientos de libros Salón Humboldt. Jardín Botánico Terminales Medellín, un viaje que no termina de varios autores. Presenta: Richard Serna Maya.

Lanzamientos de libros Auditorio Aurita López. Jardín Botánico Colombia al Revés de Néstor Armando Alzate Arango. Presenta: Felipe Aramburo.

Lanzamientos de libros Auditorio Patio de las Azaleas. Jardín Botánico La travesía de vivir de Ramón Lopera, El libro de la bienvenida de Susana Vélez y Ana María Vélez, y Sanándome día a día de Sandra Milena Gómez. Presenta: Andrés Pascuas Cano.

2:00 p.m. Charlas de la Tarde Auditorio Caracol Radio. Jardín Botánico Líneas sobre el papel que batallan contra el olvido La escritora Marbel Sandoval y la periodista Patricia Nieto conversan con el comunicador Fabio Gallego sobre su trabajo por la memoria desde la literatura y la no ficción.

Salón La Piloto - 70 años, Entre tiempos Salón La Piloto (colaboratorio). Orquideorama del Jardín Botánico Taller: Exlibris: crea tu propio sello en goma y aprópiate de tus libros Tallerista: Hugo Vásquez (Don Repollo, diseñador e ilustrador). Cupos limitados.

Entidades aliadas Auditorio Telemedellín Campesinos de ciudad El escritor y geólogo Ignacio Piedrahita conversa con la periodista Margarita Isaza Velásquez.

Lanzamientos de libros Salón Humboldt. Jardín Botánico Apersónate: jóvenes, bibliotecas y ciudadanías de Ruth Bibiana Ortiz García, Andrés Felipe Ávila Roldán, César Augusto Bermúdez Torres, Joan Andrés Guzmán. Presentan: Andrés Felipe Ávila Roldán junto a sus autores.

Lanzamientos de libros Salón Restrepo. Jardín Botánico 232 días de Francisco Pulgarín Hernández. Presenta: Víctor Gaviria.

Lanzamientos de libros Auditorio Aurita López. Jardín Botánico Las vanidades del mundo de Estefanía Carvajal. Presenta: Gilmer Mesa.

Lanzamientos de libros Auditorio Patio de las Azaleas. Jardín Botánico Solito de Laura Álvarez. Presenta: Juan Sebastián Montoya Vargas.

2:30 p.m. Salón La Piloto - 70 años, Entre tiempos Salón La Piloto (punto de encuentro). Orquideorama del Jardín Botánico Alisten Maletas. Recorrido por Carabobo Norte: las afueras de la Villa de la Candelaria Guías: Victor Ortiz (antropólogo) y Federico Ruiz (gestor del Archivo Fotográfico de la BPP). Cupos limitados.

Salón del Libro Infantil y Juvenil Salita Heidi. Jardín Botánico Te leo en voz alta Leer para otros es, tal vez, uno de los actos más valiosos. Pasa a escuchar muchas de las historias favoritas de todos, leídas por Diego Ruiz (@teleoenvozalta_).

3:00 p.m. Cuentódromo Cuentódromo. Jardín Botánico Un cuento de gusanos Grillito sale de paseo y se encuentra una manzana, hogar de un gusanito. Una historia sobre la búsqueda de un nuevo hogar y otros rumbos, el ser rechazado por ser diferente y el buen corazón que no permite que decaigas ni te rindas. Podrás lograr tus sueños gracias a la perseverancia. Invitada: Sor Celina Valencia Jiménez (Sorce Cuentera)

3:15 p.m. Encuentro de Oralidad Medellín: Muchos lenguajes Tarima Carabobo Cacao Trovador Es el príncipe mundial de la trova, ganador indiscutible de incontables festivales en Medellín y Antioquia. En sus versos lleva la improvisación, la música, el folclor, las historias y la poesía tradicional de Antioquia.

3:30 p.m. Charlas de la Tarde Auditorio Caracol Radio. Jardín Botánico Homenaje a José Manuel Freidel: Lo tuyo es puro teatro Conversan Adela Donadío Copello, Carlos Mario Lema, Nora Quintero y Gilberto Bello.

Tercer Encuentro de Saberes Auditorio Telemedellín. Jardín Botánico Bibliotecas rurales: narrativas y lecturas campesinas para la transformación social Conversación con la poeta y gestora cultural Yusleidys Arrieta Salgado, sobre el impacto sociocultural de las bibliotecas en los entramados sociales y comunitarios en la vereda Buenos Aires de San Marcos, Sucre.

Salón La Piloto - 70 años, Entre tiempos Salón La Piloto (auditorio). Orquideorama del Jardín Botánico Conversación: Influenciadores, mediadores y académicos ¿Qué hay detrás de los contenidos digitales en tiempos de hiperlecturas?

Lanzamientos de libros Auditorio Patio de las Azaleas. Jardín Botánico Necesito help en inglés de Alejo Lopera y El libro de los experimentos amables de César Alejandro Mejía. Presentan: los autores.

Lanzamientos de libros Auditorio Aurita López. Jardín Botánico Legado de las culturas africanas en el Nuevo Mundo compilado por Narciso Hidalgo. Presentan: Selnich Vivas y Narciso Hidalgo.

Lanzamientos de libros Salón Restrepo. Jardín Botánico Trajiste contigo el viento de Natalia García Freire. Presenta: Lina María Parra.

Lanzamientos de libros Salón Humboldt. Jardín Botánico Ese otro insondable sonido de Rómulo Bustos. Presenta: Yenny León.

4:15 p.m. Encuentro de Oralidad Medellín: Muchos lenguajes Tarima Carabobo Mateo Hennesy Psicólogo, tanatólogo, suicidólogo, gestor cultural, escritor y narrador oral escénico con título al mejor declamador de poesía en Colombia. Descendiente del “último rapsoda del Quindío”, Baudilio Montoya. Actualmente trabaja en un proyecto de intervención social para la prevención del suicidio en instituciones educativas.

5:00 p.m. Salón del Cómic y la Ilustración Auditorio Aurita López. Jardín Botánico Cuatro pares de manos para las historietas Estefanía Henao (historietista y divulgadora), Yapi (ilustradora) y Alejandra Higuita (ilustradora), ganadoras de la Convocatoria de Estímulos de la Gobernación de Antioquia y el Instituto de Cultura y Patrimonio conversan con Laura Valentina Álvarez (ilustradora y jurado de la convocatoria).

Charlas de la Tarde Auditorio Caracol Radio. Jardín Botánico Ser mujer y vivir bajo las propias reglas La escritora Vanessa Rosales conversa con la lectora Isabel Salazar sobre las luchas feministas en todos los tiempos.

Entidades aliadas Auditorio Telemedellín. Jardín Botánico La criptozoología, una pseudociencia de marcado acento literario Conferencia con Cristian Jaramillo Palacio, licenciado en Artes y Humanidades, y comunicador audiovisual. Este será un espacio para jugar a imaginar seres imposibles, criaturas que habitan la literatura y el universo de las historias. En este encuentro los participantes asumirán el rol de criptozoólogos para hablar sobre los crípticos, cómo pueden identificarse, explorar sus arquetipos posibles y quiénes han sido sus creadores.

Salón La Piloto - 70 años, Entre tiempos Salón La Piloto (auditorio). Orquideorama del Jardín Botánico Charla: Morir en Medellín hace 100 años: fotografía post mortem, rituales y salvación Conversan: Juan David Pineda (historiador) y Federico Ruiz (gestor del Archivo Fotográfico de la BPP).

Lanzamientos de libros Salón Restrepo. Jardín Botánico Días festivos de Juan David Quintero (Yeidi). Presenta: Mario Cárdenas.

Lanzamientos de libros Salón Humboldt. Jardín Botánico Los fugitivos de Mario Mendoza, Keco Olano y Heidi Muskus.

Salón del Libro Infantil y Juvenil Auditorio Patio de las Azaleas. Jardín Botánico Explorar las emociones personales para hacerlas colectivas Mark Janssen (NL) y Samuel Castaño conversan con Valentina Toro sobre la exploración profunda de las emociones antes de pasar al dibujo y las formas de cada ilustrador en este proceso.

Cuentódromo Cuentódromo. Jardín Botánico Tupa y el bosque Por medio de coplas entre un trovador y un cuentero, imaginemos la creación vista desde las comunidades indígenas de nuestro país, su cosmogonía, sus dioses y sus leyendas de origen. El indígena Tupa, con sus amigos el sapo, el águila, la zarigüeya y el mico, que son los guardianes de la Amazonía, logran hacer un llamado para salvar la naturaleza y a todos. Invitado: Jorge Ambrosio Villa Zapata.

5:15 p.m. Encuentro de Oralidad Medellín: Muchos lenguajes Tarima Carabobo Liz Quiroga Narradora oral y abogada. Cuenta historias de su autoría sobre el amor, la familia y el autoconocimiento, a partir de vivencias poco usuales y acompañadas de recursos del humor. Su colección de cuentos está enmarcada dentro del realismo mágico y la inspiración que nace de una vida entre el campo y la ciudad. Ganadora de distintas becas y reconocimientos.

6:15 p.m. Encuentro de Oralidad Medellín: Muchos lenguajes Tarima Carabobo Fabián David Ortiz Cuentero, humorista, gestor cultural, presentador de eventos y escritor de Bogotá. Sus casi 15 años de trabajo artístico lo han llevado a ser uno de los cuenteros más representativos de la escena nacional y a giras internacionales por México y Perú.

6:30 p.m. El plantador de calabazas de Luís Cardoso (Auditorio Aurita López. Jardín Botánico). Presenta: Renato Sandoval Bacigalupo

Charlas de la Tarde Auditorio Caracol Radio. Jardín Botánico Territorios Femeninos. La furia y la dulzura del océano en las letras de Velia Vidal La autora conversa con la activista feminista Beatriz Quintero sobre la discriminación como motivo para levantar la voz.

Lanzamientos de libros Salón Humboldt. Jardín Botánico La luna sobre el agua de Fanny Buitrago y Caprichos del clima de Gabriel Alzate. Presentan: Juan Diego Mejía y Paloma Pérez.

Salón del Cómic y la Ilustración Auditorio Telemedellín. Jardín Botánico Dejarlo todo en la página ¿Qué se puede decir desde las diferentes expresiones gráficas? ¿Hay un límite? Maritza Bacca, Ana López (cabizbaja), Gusanillo (Miguel Vallejo) y Casetera (Carlos Andrés Martínez) conversan con Lina Flórez (Altais Cómics).

Salón del Libro Infantil y Juvenil Salón Restrepo. Jardín Botánico Y ahora, ¿cómo contamos esto? Jairo Buitrago (escritor, ilustrador e investigador) y Rafael Youkteng (diseñador e ilustrador) conversan con Marcela Guiral (escritora) sobre cómo encontrar una vía en la literatura infantil para contar el conflicto y la memoria histórica de un país.

Salón del Libro Infantil y Juvenil Auditorio Patio de las Azaleas. Jardín Botánico Una lectora de provincia La escritora María Teresa Andruetto conversa con el promotor de lectura Luis Bernardo Yepes Osorio sobre la vida, anécdotas y su biografía lectora.

Salón de Editoriales Independientes Salón La Piloto. Jardín Botánico El hilo de lo irreal y Viajes necesarios Raquel de la Varga (ES) y Carmen Busmayor (ES) nos presentan estos libros. Modera: Jacobo Sanz (ES).

Programación audiovisual Parque de los Deseos El film justifica los medios Dir. Juan Jacobo. 76 min. Colombia. 2021.

7:00 p.m. La ciencia como narración - Parque Explora Auditorio Explora. Parque Explora La historia del futuro Una mirada al pasado para anticipar lo que podría ser. Invitado: Germán Puerta, escritor de astronomía y exdirector del Planetario de Bogotá.

Cuentódromo Cuentódromo. Jardín Botánico El espantapájaros soñador Imaginemos un mundo donde los animales hablan con los niños y estos pueden volar. Soñemos que los chivos comen tigres y que un león es bolineado por los corderitos. Con canciones y alegría será posible un mundo mejor, más bello, lleno de cuentos, de paz y armonía. Invitado: Jorge Ambrosio Villa Zapata.

7:15 p.m. Encuentro de Oralidad Medellín: Muchos lenguajes Tarima Carabobo Mc Kno Se da a conocer en el mundo del hiphop en 1992 desde el break. En 1998 forma parte de la agrupación Asfalto Urbano posicionándose en la escena de Medellín. En 2003 empieza su carrera como solista y lanza su primer EP llamado Cuántos lo sienten, como antesala a su primer álbum Honor a mi lenguaje (2005) con el que se consolida a nivel nacional.

8:00 p.m. Si una lectura en voz alta... Un sueño Auditorio Caracol Radio. Jardín Botánico Camila Sosa Villada (AR).

Universidad de Antioquia Auditorio Telemedellín. Jardín Botánico ¿Qué sueñan los jóvenes sobre su futuro, el de Medellín y Antioquia? Lideran la conversación-taller los docentes e investigadores Simón Puerta Domínguez, Ells Natalia Galeano y Darío Blanco Arboleda.

Lanzamientos de libros Salón Humboldt. Jardín Botánico Cuentos de festival 2022. Colección te cuento # 6, Almas gemelas de María Zorín y Vivapalabra 25 años de cuento. Colección Te cuento # 7. Presenta: Jota Villaza.

Lanzamientos de libros Auditorio Aurita López. Jardín Botánico Homoerectus de Felipo Zaná, Lo que le diga es mentira de J.J. Muñoz, Entre sábanas y demonios de Diego Otalora y Cómo fracasar en el amor de Andrés Burgos. Presentan: los autores.

Lanzamientos de libros Salón Restrepo. Jardín Botánico Temas y reflexiones. Escuelas de la Facultad de Arquitectura de Ader García Cardona, Fernando Célimo Escobar y Ángela Milena Alzate. Presenta: Juan Pablo Duque Cañas.

Lanzamientos de libros Salón La Piloto. Jardín Botánico Elegías de payaso de Federico Ayazo Vélez. Presentan: Melissa Pérez Peña y Juan José Escobar.

Lanzamientos de libros Auditorio Patio de las Azaleas. Jardín Botánico Titania de Ángela Penagos Londoño. Presenta: Gisela Posada.

Nos Mueve la Cultura Nos Mueve la Cultura. Jardín Botánico Conversatorio: Cine hecho en Medellín Laura Mora, directora de la película Los reyes del mundo; Alexander Arbeláez, productor de la película La Roya y Henry Rincón, director de la película La ciudad de las fieras, conversan con Ana Piedad Jaramillo, directora de los Eventos del Libro de Medellín.

8:15 p.m. Encuentro de Oralidad Medellín: Muchos lenguajes Tarima Carabobo El Parcero del Popular #8 Más de 20 años de trayectoria dejan a la vista el crecimiento de Róbinson Posada como actor, docente, cuentero, dramaturgo, libretista y sobre todo un ser social y altruista. A través de sus múltiples propuestas artísticas muestra la idiosincrasia de un pueblo, rescata la tradición oral, la importancia de la literatura, la realidad de las calles y su gente, usando como medio relator la cuentería y la comedia.

Lunes 12 de septiembre

Programación artística Jardín Botánico de Medellín Performance itinerante. Estatuas Humanas Colombia

11:00 a.m. Salón La Piloto - 70 años, Entre tiempos Salón La Piloto (colaboratorio). Orquideorama del Jardín Botánico Taller: CDS vs. Vinilos, aprende y cuida tus tesoros musicales Tallerista: Grupo de Conservación de la BPP. Cupos limitados.

12:00 m. Salón de Editoriales Independientes Auditorio Telemedellín. Jardín Botánico ¿Cómo editar una antología? Juan Fernando Hincapié (escritor y traductor) y quien fuera el encargado de hacer la selección de cuentos de autores colombianos que componen Puñalada trapera, nos responde.

Cuentódromo Cuentódromo. Jardín Botánico La caja misteriosa La caja misteriosa es un elemento mágico entregado por una vieja muy vieja a una cuentera para que guarde en ella sus historias; que estas lleguen donde tengan que llegar y sanen lo que tengan que sanar. Invitada: Ana Yarenis Arango Muñoz (Ana Cotidiana).

2:00 p.m. Salón La Piloto - 70 años, Entre tiempos Salón La Piloto (colaboratorio). Orquideorama del Jardín Botánico Taller: Tres artistas nómadas ilustran aventuras para videojuegos Conoce el paso a paso en el proceso de diseño y caracterización de personajes. Talleristas: Ronald Reinel, Manuel Palacios y Ángela Villegas (ilustradores). Cupos limitados.

Salón del Cómic y la Ilustración Auditorio Patio de las Azaleas. Jardín Botánico Sesión 1: Retroalimentación con La Chimenea Espacio para quienes hagan historieta, en cualquier nivel, que quieran tener retroalimentación con autoras y autores activos de La Chimenea, quienes ayudarán a pulir la legibilidad, flujo visual, narrativa, producción y la calidad final de la historieta. Asesores: Lina Flórez, Jorge Carvajal, José Olascoaga y Luis Echavarría. Cupos limitados .Inscripción previa. https://bit.ly/lachimeneasesión1

3:00 p.m. Cuentódromo Cuentódromo. Jardín Botánico El bosque feliz Hace muchísimos años existió un reino comandado por un viejo y sabio león. Lo encarna una maga, que haciendo uso de su magia lo transforma en cuentos, carruseles, danzas y teatro. Creaciones propias y adaptaciones de la literatura. Invitada: María Jiménez de Valencia.

Salón La Piloto - 70 años, Entre tiempos Salón La Piloto (auditorio). Orquideorama del Jardín Botánico Charla: Severo Sarduy, cubanía y desmesura de la forma Conversan: Simón Marín (estudiante de Filosofía de la Universidad de Antioquia) y Jorge Iván Agudelo (profesor universitario y coordinador del Taller de Literatura para Jóvenes de la BPP)

3:30 p.m. Salón La Piloto - 70 años, Entre tiempos Salón La Piloto (auditorio). Orquideorama del Jardín Botánico Charla: Severo Sarduy, cubanía y desmesura de la forma Conversan: Simón Marín (estudiante de Filosofía de la Universidad de Antioquia) y Jorge Iván Agudelo (profesor universitario y coordinador del Taller de Literatura para Jóvenes de la BPP).

Salón de Editoriales Independientes Salón Restrepo. Jardín Botánico Brasil imagina a Colombia ¿Escribir desde la experiencia o escribir desde la imaginación? Buana Lima (BR) nos habla de su proceso para unir a dos países a través de su libro. Modera: Sergio Escobar, Cónsul de Brasil en Medellín.

Salón del Cómic y la Ilustración Auditorio Telemedellín. Jardín Botánico Viñetas nómadas Junto a Juan Quintero (dibujante y escritor) utilizaremos las libretas como soporte para la creación de cómics, potenciando la capacidad de estos cuadernos para movernos en el espacio y dibujar a partir de referencias de situaciones que suceden en la Fiesta del Libro.

Salón del Libro Infantil y Juvenil Salita Heidi. Jardín Botánico Taller: Habitarnos desde el dibujo Junto al ilustrador Rafael Yockteng crearemos nuestro propio universo usando papel y crayolas. Taller para público infantil. Cupo limitado. Inscripción previa en https://bit.ly/habitarnosdesdeeldibujo

Programación artística Tarima Carabobo Danza: Corazón de Tango

5:00 p.m. Charlas de la Tarde Auditorio Caracol Radio. Jardín Botánico Meira Delmar y Maruja Vieira: pioneras en Territorios Femeninos Conversan Luz Mary Giraldo y Paloma Pérez.

Tercer Encuentro de Saberes Auditorio Telemedellín. Jardín Botánico Literatura gay, ayer y hoy en Colombia Wilmar Gustavo Arcila (licenciado en Filosofía), Octavio Libreros (filósofo) y Luis Fernando Gil (historiador) se reúnen para dialogar, divulgar y reivindicar apuestas y ejercicios literarios con temática gay en Colombia.

Salón La Piloto - 70 años, Entre tiempos Salón La Piloto (auditorio). Orquideorama del Jardín Botánico Lanzamiento del libro Las señas desde la orilla En 1986, el fotógrafo León Ruiz bajó desde el páramo hasta la desembocadura del río Magdalena.

Lanzamientos de libros Salón Humboldt. Jardín Botánico En busca de la Colombia perdida de William Ospina.

Lanzamientos de libros Salón Restrepo. Jardín Botánico Salud psicosocial y sexual de hombres que tienen sexo con hombres en Colombia de Jair Eduardo Restrepo Pineda y Wilber Arduai Mejía Toro.

Lanzamientos de libros Auditorio Patio de las Azaleas. Jardín Botánico ¡Zorrito, huye! de Andrezzinho. Presenta: José Andrés Gómez.

Salón del Libro Infantil y Juvenil Auditorio Aurita López. Jardín Botánico El mejor tío del mundo Llega un nuevo integrante que se suma a la lista de libros del autor Luis Bernardo Yepes, que conversará con el editor de As Ediciones Leonardo López y el promotor de lectura Diego Ruiz.

Cuentódromo Cuentódromo. Jardín Botánico La granja del tío Chócolo Dos cuentos fantásticos cuyo hilo conductor es el amor, los sueños y la esperanza de un mundo mejor. Un día llegaron a la granja unos animales grandes y los adoptaron y desde ese día la granja fue próspera con la ayuda de todos para uno y uno para todos. Invitada: María Jiménez de Valencia.

Programación artística Tarima Carabobo Música: Feralucia (pop alternativo).

6:30 p.m. Embargo. (Parque de los Deseos). Dir. Antonio Ferreira. 83 min. Portugal. 2010.

Charlas de la Tarde Auditorio Caracol Radio. Jardín Botánico El cuidado de la Tierra en el horizonte político Las periodistas Agustina Grasso (AR), Betiana Noel Grippo (AR) y Mailén Britos (AR) conversan con Eisen Hawer sobre la revolución ecofeminista como esperanza para el futuro.

Salón La Piloto - 70 años, Entre tiempos Salón La Piloto (auditorio). Orquideorama del Jardín Botánico Conversación: ¡Sorpresa! Siete de los 10 libros más prestados este semestre en la Cosmoteca Lapiloto y el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín fueron escritos por mujeres. ¿Qué hay por analizar en ese dato? Hablemos entre lectores y escritoras.

Lanzamientos de libros Auditorio Patio de las Azaleas. Jardín Botánico Campo y cuento de Diana Patiño, Los ángeles emigran de Piturí y otros cuentos de Héctor Gómez, Cuentos decadentes de Fabio Restrepo, La ciudad vomita historias de Leonardo Correa. Presenta: Alejandro Herrán.

Lanzamientos de libros Salón Humboldt. Jardín Botánico Betsabé y Betsabé de Reinaldo Spitaletta. Presenta: Juan Carlos Rodas Montoya.

Salón del Cómic y la Ilustración Auditorio Telemedellín. Jardín Botánico Representación urbana y representación rural Los espacios y lugares desde los que se cuentan las historietas. Los historietistas Gusanillo (Miguel Vallejo) y Camilo Vieco conversan con Pablo Pérez (Altais Cómics).

Salón de la Autopublicación Salón Restrepo. Jardín Botánico Canciones del futuro Taller de poesía especulativa con Camilo De fex Laserna (Zarigüeya Editorial).

Programación artística Tarima Carabobo Música: Goli (pop alternativo - bedroom pop).

7:00 p.m. La ciencia como narración - Parque Explora Auditorio Explora. Parque Explora Lenguas indígenas, función poética y aquello que llamamos “literatura” Invitada: Yásnaya Aguilar Gil (MX), reconocida lingüista, escritora y activista por los derechos lingüísticos en México.

Cuentódromo Cuentódromo. Jardín Botánico Monstruos y héroes de mi ciudad Obra de teatro donde los niños y niñas se conectan con las situaciones que se presentan con los residuos especiales en la ciudad.

8:00 p.m. Si una lectura en voz alta... Un sueño Auditorio Caracol Radio. Jardín Botánico Camila Fabbri (AR).

Tercer Encuentro de Saberes Auditorio Telemedellín. Jardín Botánico Un bestiario fantástico para la ciudad Taller de creación de seres fantásticos a partir de los principios fundamentales de la ilustración científica en geografías situadas. Encuentro a cargo de Ignacio Mesa (biólogo, ilustrador y divulgador científico) y Daniel Alejandro Penagos (biólogo, divulgador científico y director STCO).

Lanzamientos de libros Auditorio Aurita López. Jardín Botánico “¡Corre, hija, y no mires atrás!”: Taís, sacerdotisa de Afrodita, o cómo escribir la historia. La reconstrucción de una vida en la Grecia antigua de Anastasia Espinel. Presenta: Elsa Ifigenia Vásquez junto a la autora.

Lanzamientos de libros Salón Humboldt. Jardín Botánico El fiscal Rosado y los dedos de Júpiter de John Saldarriaga. Presenta: Luis Fernando Macías.

Lanzamientos de libros Salón Restrepo. Jardín Botánico Medicina bajo sospecha de Emilio Alberto Restrepo. Presenta: Pablo Montoya.

Lanzamientos de libros Salón La Piloto. Jardín Botánico El campo al fin de cuenta no es tan verde de Víctor Gaviria.

Lanzamientos de libros Auditorio Patio de las Azaleas. Jardín Botánico Cuerpos puercos de M. E. Espitia, Contemplación de las partículas de Julio Fabián Salvador, El camino de la escritura de Gabriel Rodríguez, Máscaras de Jhon Gómez y Sensorium de G Jaramillo Rojas. Presenta: Andrés Pascuas Cano.

Programación artística Tarima Carabobo Música: Dabeiba Música (folktrónica, ethno-house y música andina).

Martes 13 de septiembre

10:00 a.m. Tercer Encuentro de Saberes Auditorio Telemedellín. Jardín Botánico Intervención creativa de archivos personales o recuerdos apropiados Carolina Mejía y Juan David Mejía, de Fecisla, dinamizan este taller enfocado en la creación gráfica experimental bajo la intervención de imágenes de archivo personal, familiar y de otros orígenes, a través de la técnica del collage, articulado temáticamente por la(s) noción(es) de memoria y cómo esta se expresa en diversos soportes y formatos.

11:00 a.m. Salón La Piloto - 70 años, Entre tiempos Salón La Piloto (colaboratorio). Orquideorama del Jardín Botánico Taller: Cianotipia para fotografiar con luz, la inesperada belleza de las cosas Tallerista: Juan Pablo Gómez (profesor de fotografía de la Universidad de Antioquia). Cupos limitados.

Cuentódromo Cuentódromo. Jardín Botánico Gumercinda o el deseo irrefrenable Una travesura escolar hizo que mis padres me mandaran a la finca en Boyacá a vivir con mis abuelos por un tiempo. Lo que tenía toda la intención de ser un castigo ejemplar se convirtió en la experiencia más fascinante de mi vida. Una gallina que quería volar, juegos de infancia con el niño de la finca de al lado y un toque de realismo mágico para recordarnos que en la vida lo importante es creer

2:00 p.m. Salón La Piloto - 70 años, Entre tiempos Salón La Piloto (colaboratorio). Orquideorama del Jardín Botánico Taller: Historia familiares a través de las genealogías Acerquémonos a nuestra historia familiar mediante la reconstrucción del árbol genealógico. Tallerista: Gabriel Jaime Vanegas Montoya (genealogista). Cupos limitados.

Salón del Cómic y la Ilustración Auditorio Telemedellín. Jardín Botánico Lectura hecha a mano De la mano del Colectivo Diente de León entraremos a un espacio de creación y experimentación donde niños y jóvenes con y sin discapacidad visual, entre los 8 y los 15 años, tendrán la oportunidad de crear sus propios libros con diferentes técnicas artísticas encaminadas a la realización de libros táctiles, libros experimentales y libros objetos.

3:00 p.m. Cuentódromo Cuentódromo. Jardín Botánico El palacio de los libros Un rey está acaparando en su castillo todos los libros del mundo para tener el conocimiento absoluto. Quiere implantar un gobierno regido por el miedo, donde el pueblo sea ignorante y fácil de manipular. Hay tres mosqueteros que buscan defender el conocimiento, la princesa quiere ser la cuarta mosquetera porque es consciente de la intención de su padre y hará todo lo posible para romper la maldición de la ignorancia, liberar el conocimiento y enseñar el respeto por las diferentes condiciones humanas.

3:30 p.m. Salón de Nuevas Lecturas Salón Restrepo. Jardín Botánico Nuevos lectores, nuevas bibliotecas Con Jeimy Hernández, gerente de Lectura, Escritura y Bibliotecas de Cerlalc.

Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad Salón La Piloto Entre cartas, poemas, retablos y ensayos Nuevos libros en busca de lectores. Los ganadores del Estímulo para el Fortalecimiento de la Cadena de Valor Escritor-Editor, Carolina Calle, Epistolario de cárcel (Cartas de puño y reja); Juan Felipe López, Correspondencia Medellín-Montreal; y Pablo Carrillo, Efímera Palabra, conversan con Ana María Tobón sobre la aventura de la autoedición.

Salón de Editoriales Independientes Auditorio Telemedellín. Jardín Botánico Fábulas de Pueblo Quemado Marta Quiñónez (poeta) presenta su libro junto a Pablo Quintero (editor) y Carolina Zapata (prologuista).

Programación artística Tarima Carabobo Concierto Jóvenes Intérpretes. Orquesta Sinfónica del Estudio Polifónico de Medellín.

5:00 p.m. Entidades aliadas Auditorio Telemedellín. Jardín Botánico Leer a Colombia con sentidos Taller con el colectivo Diente de León. Un encuentro de creación en el que, a través de la vista, el tacto, el gusto, el olfato y el oído, los niños y niñas, entre los 7 y los 13 años (accesible para personas con capacidades diversas) participarán de una experiencia de animación lectora para emprender un viaje sensorial por los diferentes paisajes de Colombia.

Salón La Piloto - 70 años, Entre tiempos Salón La Piloto (auditorio). Orquideorama del Jardín Botánico Charla: 70 años desde las letras. Los talleres de la BPP y sus historias inéditas Conversan: Juan Diego Mejía, Claudia Ivonne Giraldo, Jairo Morales, Emperatriz Muñoz, Jorge Iván Agudelo.

Lanzamientos de libros Salón Humboldt. Jardín Botánico El vuelo de las loras de Juan Fernando Jaramillo. Presenta: Cristian Suárez Giraldo

Lanzamientos de libros Salón Restrepo. Jardín Botánico Estudios de Estética en Filosofía y Literatura de la baja Edad Media: los casos Buenaventura de Bagnoregio y Dante Alighieri de Andrés Felipe López López y De Benjamin a Marcuse. Lecturas en torno para una crítica de la violencia de Walter Benjamin de Alexander Hincapié-García. Presentan: los autores.

Lanzamientos de libros Auditorio Patio de las Azaleas. Jardín Botánico Colombia y México: entre la sangre y la palabra de Juan Camilo Rincón. Presenta: Sebastián Mejía.

Salón de Editoriales Independientes Auditorio Aurita López. Jardín Botánico Así es Medellín Este libro recoge 32 crónicas acerca de hechos, personajes, lugares e historias cotidianas sobre las que escribió Ricardo Aricapa ente 1985 y 1997. Hoy, veinticuatro años después, la editorial Grámmata lo reedita, pues si bien la ciudad ha pasado por todo tipo de transformaciones, el espíritu y talante de sus habitantes sigue siendo el mismo. Conversan el autor y Saúl Álvarez Lara, escritor e ilustrador.

Cuentódromo Cuentódromo. Jardín Botánico La Petit Morte Abecedario en estilos clásicos de caligrafía (gótica, uncial, itálica, fundacional). Por cada una de las letras del abecedario se narra un cuento breve o hiperbreve donde el tema central tiene que ver con la respectiva letra.

Programación artística Tarima Carabobo Música: Yimalá (bullerengue).

6:30 p.m. El año de la muerte de Ricardo Reis (Parque de los Deseos). Dir. João Botelho, 129 min. Portugal. 2020.

Charlas de la Tarde Auditorio Caracol Radio. Jardín Botánico La curiosa impostura de lo real Los escritores Camila Fabbri (AR) y José Ardila conversan con la escritora Estefanía Carvajal sobre la presunta dicotomía entre ficción y no ficción.

Salón La Piloto - 70 años, Entre tiempos Salón La Piloto (auditorio). Orquideorama del Jardín Botánico Conversación: Jornadas de la memoria Restauración de producciones fílmicas de los años 50. Presentación de cortos restaurados por Señal Memoria. Conversan: Víctor Gaviria (director de cine, guionista y poeta) y Jorge Mario Vera (director de procesos de conservación, restauración y preservación).

Lanzamientos de libros Auditorio Patio de las Azaleas. Jardín Botánico Meira Delmar. Poesía selecta & 25 elogios de Juan Luis Mejía. Presenta: Luz Eugenia Sierra.

Lanzamientos de libros Salón Humboldt. Jardín Botánico Ante el arte de Beatriz González Presenta: Ana María Cano Posada.

Lanzamientos de libros Auditorio Aurita López. Jardín Botánico El encanto de las ovejas negras de Leidy Olivia Álvarez y Alejandra María Henao. Presenta: Juan Carlos Rodas Montoya.

Lanzamientos de libros Salón La Piloto. Jardín Botánico Tres Horizontes de Lina Flórez G. y Pablo Pérez “Altais”. Presenta: Estefanía Henao.

Salón del Libro Infantil y Juvenil Salón Restrepo. Jardín Botánico La fascinación por la imagen Esta ponencia de Rosana Faría, dirigida a estudiantes, ilustradores y profesores, es un breve paseo por la historia de la narración visual. La ilustración clásica, realista, de referentes naturales y concretos que enriquece la experiencia lectora.

Salón de la Autopublicación Auditorio Telemedellín. Jardín Botánico Taller: La vida de los objetos Encuentro de dibujo y escritura para sensibilizar la mirada hacia los objetos que nos rodean, con José Rengifo y Laura Henao (Impertinencia de todo).

Programación audiovisual Parque de los Deseos Serie audiovisual El eco de su voz Dir. Catalina Arroyave. 46 min. Colombia.

Programación artística Tarima Carabobo Música: Mayra Cárdenas (indie pop/rock)

7:00 p.m. Cuentódromo Cuentódromo. Jardín Botánico Kamishi-Textos Dicen que una imagen vale más que mil palabras y el kamishibai es la forma fusionar estos dos mundos. Kamishi-Textos es un espectáculo de narración de cuentos y poemas para niños y grandes, en el que el narrador por medio del teatro de papel y la aplicación de hermosas imágenes realizadas por una artista ilustradora va contando diferentes cuentos y poemas de la literatura clásica.

8:00 p.m. Si una lectura en voz alta... Un sueño Auditorio Caracol Radio. Jardín Botánico Fernanda Trías (UR).

Tercer Encuentro de Saberes Auditorio Telemedellín. Jardín Botánico Escuelas de Arte y Paz: conversaciones sobre el arte, la vida y el territorio campesino Conversación entre Yuri Sara (lideresa comunitaria del ETCR Silver Vidal Mora), Camilo Durango, (bailarín y antropólogo) y John Zapata Ochoa (profesor y geógrafo), sobre las Escuelas de Arte y Paz como una potencia movilizadora del pensamiento y de los procesos organizativos y comunitarios por la protección de la tierra.

Lanzamientos de libros Salón Humboldt. Jardín Botánico La era de la hipermúsica: trampas, beneficios y retos de Santiago Arango Naranjo. Presenta: Juan Carlos Sánchez Restrepo

Lanzamientos de libros Auditorio Aurita López. Jardín Botánico Investigación cualitativa. Preguntas inagotables de María Eumelia Galeano Marín y Reflexiones sobre la implementación del Acuerdo de Paz desde enfoques de género de Elvigia Cardona Zuleta. Presentan: Diana Patricia Carmona y María Cristina Gómez Isaza.

Lanzamientos de libros Salón Restrepo. Jardín Botánico Poesía reunida de Cristina Toro Presentan: Luis Miguel Rivas y Carlos Mario Aguirre.

Lanzamientos de libros Salón La Piloto. Jardín Botánico Thyzaca, la ciudad bajo nuestros pies de Camilo Andrés Sánchez Londoño y Los hilos que guardan la memoria y otros relatos de mujeres de Leidy Viviana Pérez Pavas. Presenta: Carlos León Gaviria Ríos.

Lanzamientos de libros Auditorio Patio de las Azaleas. Jardín Botánico Expurgo (edificio Mónaco) de Mauricio Carmona Rivera, Gerard Martin, Adrian Franco y Luis Fernando González Escobar. Presenta: Carlos Uribe.

Programación artística Tarima Carabobo Concierto ilustrado: Ana María Vahos y Martin Haake.

Miercoles 14 de septiembre

10:00 a.m. Tercer Encuentro de Saberes Auditorio Telemedellín. Jardín Botánico Personajes táctiles Taller en el que se hará un recorrido por las páginas de una selección de libros para la creación, con distintos materiales y texturas de un personaje táctil que sea accesible a niños y niñas con discapacidad visual.

Salón del Cómic y la Ilustración Auditorio Patio de las Azaleas. Jardín Botánico Sesión 2: Retroalimentación con La Chimenea Espacio para quienes hagan historieta, en cualquier nivel, que quieran tener retroalimentación con autoras y autores activos de La Chimenea, quienes ayudarán a pulir la legibilidad, flujo visual, narrativa, producción y la calidad final de la historieta. Asesores: Alejandra Tilano, Isabel Echeverri, Lina Florez y Luis Echavarría Inscripción previa. Cupos limitados. https://bit.ly/lachimeneasesión2

11:00 a.m. Salón La Piloto - 70 años, Entre tiempos Salón La Piloto (colaboratorio). Orquideorama del Jardín Botánico Taller: Limpieza de obras de arte Aprende a conservar tus tesoros artísticos. Tallerista: Grupo de Conservación de la BPP. Cupos limitados.

Cuentódromo Cuentódromo. Jardín Botánico Las delicias de Juana Una vendedora en un quiosco de las playas de Cartagena ofrece sus productos de comer y beber, típicos de la costa Caribe, mientras va contando historias propias de la región y de sus personajes más reconocidos.

12:30 m. Universidad de Antioquia Museo Universitario Universidad de Antioquia Explorar la biodiversidad para plegar una nueva realidad Visita-taller de origami liderado por María Isabel Cañola (origamista) y el equipo de mediadores del Museo Universitario. Informes e inscripción: educacionmuseo@U.deA.edu.co

2:00 p.m. Salón La Piloto - 70 años, Entre tiempos Salón La Piloto (colaboratorio). Orquideorama del Jardín Botánico Taller: ¿Qué quiere mi personaje y cómo puedo evitar que lo consiga? Los participantes construirán personajes a partir de sus habilidades vitales para desenvolverse en un universo que requiere de sus conocimientos. Talleristas: Angie Vallejo y Mónica Parra (equipo de narración de Selecu). Cupos limitados.

Programación artística Casa de la Música. Salón Verde Yoav Eshed Jazz Masterclass (IL) Únete a esta clase magistral con el galardonado guitarrista israelí para adquirir habilidades, conocimientos y técnicas.

Jueves 15 de septiembre

2:00 p.m. Legados de Saramago (Auditorio Telemedellín. Jardín Botánico). Este encuentro-debate está motivado por los términos en los que José Saramago expresó su agradecimiento por lo que debía “a los escritores portugueses y de lengua portuguesa, a los de ayer y los de hoy”. Conversan Carlos Reis (PT) y José Luís Peixoto (PT) con Diego Cepeda.

3:00 p.m. Cuentódromo Cuentódromo. Jardín Botánico Relatos para imaginar un mundo mejor La infancia es el tiempo para imaginar el mundo y a través de los relatos se cultiva en los niños la semilla que permite crear un mundo mejor. La narradora, a viva voz, comparte con los niños canciones de su autoría y de la tradición popular.

3:30 p.m. Universidad de Antioquia Auditorio Patio de las Azaleas. Parque Explora Contaminantes emergentes: el riesgo de una próxima pandemia Conferencia del profesor e investigador Ricardo Torres Palma.

Salón La Piloto - 70 años, Entre tiempos Salón La Piloto (auditorio). Orquideorama del Jardín Botánico Conversación: Lecturas en voz alta Experiencias del Taller de Escritura de la BPP, dirigido por Jairo Morales.

Salón del Cómic y la Ilustración Salón Restrepo. Jardín Botánico El elefante blanco Gestión y creación en ilustración.

Lanzamiento de libros Salón Humboldt. Jardín Botánico El hombre que corría en el parque de Antonio María Flórez.

Viernes 16 de septiembre

4:00 p.m. Un escritor, muchas historias (Jardín Lectura Viva – Carpa Biblioteca EPM). Mafalda Milhões se dedica a la ilustración, pero también es editora, librera, curadora, autora y mediadora de lectura. Porque las imágenes también cuentan historias y reflejan la identidad de los creadores, cada uno de sus libros es un objeto único con un lenguaje gráfico construido según cada encuentro. Para ella leer es también oír, ser, estar y sentir. Mafalda Milhões suele estar en búsqueda de trazos, leyendo siempre.

5:00 p.m. Sobre algunas novelas de Saramago (Teatro Explora. Paque Explora). Lector de José Saramago y de múltiples obras poéticas y narrativas de la literatura portuguesa, Juan Gabriel Vásquez, autor ampliamente traducido en Portugal, conversa con el comisario del Año Saramago, el reconocido crítico y catedrático Carlos Reis. Modera: Pedro Rapoula (PT).

Sábado 17 de septiembre

12:00 m. Te me moriste (Auditorio Telemedellín. Jardín Botánico). Un padre se nos muere, a un padre tenemos que matarlo. Sea a través de la evocación lírica o del ajuste de cuentas narrativo, la figura del padre es central en obras literarias sobre la pérdida. Sobre esa figura, en el marco de la ficción, conversan José Luis Peixoto (PT), Sara Jaramillo Klinkert y Tiago Ferro (BR), quienes han escrito y reflexionado al respecto. Modera: Fabio Gallego.

2:00 p.m. Literatura y compromiso (Auditorio Patio de las Azaleas. Jardín Botánico) Carlos Reis, editor de un libro reciente que recopila textos de José Saramago bajo el título Literatura y compromiso, dialoga con Ricardo Viel, director de comunicaciones de la Fundación José Saramago, sobre esos textos recopilados en los cuales se revelan formas de estar en sociedad y de mirar y tratar de comprender “el espectáculo del mundo”.

3:30 p.m. Libro del desasosiego, de Fernando Pessoa (Salón Humboldt. Jardín Botánico) Presentan: Jerónimo Pizarro, Juan Diego Mejía y João MacDonald

5:00 p.m. Un año para Saramago (Auditorio Explora. Parque Explora). En articulación con otras entidades, la Fundación José Saramago preparó un amplio programa para evocar el centenario del nobel portugués. Ese programa se encuentra dividido en cuatro ejes: el eje de la biografía, atendiendo la trayectoria biográfica, formativa y cívica del escritor; el eje de la lectura, entendiendo el centenario del escritor como un momento propicio para revitalizar la lectura de su obra; tercero, el eje de las publicaciones, tanto en cuanto a obras evocadoras, como ediciones ilustradas, con iconografía del escritor y su obra; y el eje de los encuentros académicos. Conversan: Pilar del Río (PT), Carlos Reis (PT) y Ricardo Viel (PT). Modera: Diego Aristizábal.

6:30 p.m. Lanzamiento de Palabras Rodantes (Auditorio Explora. Parque Explora). Con curaduría de Mafalda Milhões, librera e ilustradora portuguesa, presentamos esta edición de Palabras Rodantes, un programa de lectura de la Alianza Comfama - Metro de Medellín. De esta iniciativa hacen parte integral el proyecto editorial, las bibliotecas que prestan sus servicios en varias estaciones y la agenda cultural conjunta que recorre el sistema de transporte. Participan: Mafalda Milhões, Jerónimo Pizarro y otros invitados.

8:00 p.m. José y Pilar (Parque de los Deseos) Dir. Miguel Gonçalves Mendes. 117min. Portugal. 2010. Conversatorio con la protagonista Pilar del Río, esposa del ganador del Premio Nobel de Literatura José Saramago.

Narrativas entre Colombia y Portugal (Auditorio Explora. Parque Explora) Dos reconocidos e importantes escritores, uno de Portugal, otro de Colombia, dialogan sobre las narrativas de sus respectivos países, sobre determinados puntos de contacto entre unas y otras y sobre el arte de narrar, teniendo en cuenta la importante función social y cultural que suele cumplir la narración. Participan: José Luís Peixoto, Tiago Ferro y Juan Diego Mejía. Modera: Adriana Cooper.

Música. Mónica Giraldo canta Portugal (Tarima Carabobo).

Domingo 18 de septiembre

2:00 p.m. Gabo y Saramago: dos novelistas entre la historia y la ficción (Auditorio Explora. Parque explora). Pilar del Río, quien además de presidir la Fundación Saramago se dedica al periodismo y la traducción, conversará con Juan Gabriel Vásquez sobre una serie de Apuntes sobre historia y ficción en las novelas de José Saramago, apuntes que Vásquez hará extensivos a las novelas de Gabriel García Márquez. Modera: Nicolás Barbosa.

3:30 p.m. Poesía entre dos países (Auditorio Explora. Parque Explora). Dos poetas y editoras conversan sobre sus oficios, sus llamados en medio de las luchas y el amor, sus respectivos países y diversas experiencias. Temáticas comunes como el miedo, el sueño, el desengaño y el recuerdo (nostálgico o no) estarán sobre la mesa de discusión. Conversan: Maria Quintans (PT) y Marta Quiñones (CO). Modera: Manuela Gómez.

5:00 p.m. Biografía en imágenes (Auditorio Explora. Parque Explora). Ricardo Viel (PT), autor de una edición que celebra el vigésimo aniversario de la concesión del Premio Nobel de Literatura a José Saramago, y, más recientemente, de un proyecto biográfico que dibuja un mapa íntimo y desconocido de José Saramago, titulado Saramago. Sus nombres (en coautoría con Alejandro García Schnetzer), conversa con Esteban Duperly sobre este último libro y su trayectoria.

6:30 p.m. Pessoa para todas las edades (Auditorio Explora. Parque explora) “Ningún libro para niños debe ser escrito para niños”, recuerda Mafalda Milhões, citando a Fernando Pessoa. A partir de esta premisa, y del trabajo realizado por la autora de libros como Afinal o Caracol, se plantea una conversación sobre la obra literaria de Fernando Pessoa y algunas propuestas creativas basadas en esa obra. Conversan: Mafalda Milhões y Jerónimo Pizarro. Modera: Pilar Gutiérrez.

8:00 p.m. Música fado: Beatriz Felicio (PT) (Tarima Carabobo). Convocan: Embajada de Portugal, Instituto Camões y Universidad de los Andes (con el apoyo de los supermercados Ara/ Grupo Jeronimo Martins)