¿Cómo funcionará el Metro hoy en Medellín por elecciones y qué cambios tendrá?

El servicio del Metro este domingo 29 de mayo en Medellín será gratuito ante la realización de las elecciones presidenciales y con el fin de garantizar la movilidad de los ciudadanos hasta su puesto de votación.

Por ello, la medida se aplicará entre las 5:00 a.m. y las 5:00 p.m., en las líneas A y B del Metro, en el tranvía de Ayacucho y en los metrocables de las líneas K, J, H, M y P (Santo Domingo, San Javier, La Sierra, Miraflores y Picacho).

Mientras que en el caso de línea L - Arví, el Tranvía de Ayacucho, las líneas 1, 2 y O de buses, las rutas integradas y las rutas alimentadoras de las cuencas 3 y 6, los usuarios deberán pagar la tarifa correspondiente.

Por último, los metrocables iniciarán servicio a las 7:00 a.m en las líneas K, J, P, H y M, es decir, antes de lo que habitualmente se hace domingos y festivos, que es entre las 8:30 a.m. y las 9:00 a.m.

Por último, el Metro “invita a toda la ciudadanía a mantener la corresponsabilidad con el cuidado de lo público, con el cuidado de nuestro sistema, garantizando la continuidad de la operación de la Red Metro, la cual moviliza diariamente a cerca de 1 millón de pasajeros de todos los estratos sociales”.