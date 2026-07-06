Publicidad

Home

Colombia
Medellín
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Cómo se motiva a la gente a hacer veeduría? Este es el experimento que se hace en Medellín

Con el fin de aumentar la participación ciudadana desde los barrios, el grupo ha comenzado a formar a los ciudadanos en el cuidado de lo público y la detección de la corrupción.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Laura Orrego
06 de julio de 2026 - 01:16 p. m.
Sesión de Enjambre, apuesta de la veeduría Todos por Medellín, en la comuna 6 de Medellín.
Sesión de Enjambre, apuesta de la veeduría Todos por Medellín, en la comuna 6 de Medellín.
Foto: Todos por Medellín

Cuando se habla de veedurías ciudadanas, la imagen que suele venir a la mente es la de informes técnicos, cifras de contratación, denuncias ante entes de control y pleitos jurídicos. Todos por Medellín cumple con todas estas funciones desde su creación en 2020, cuando nació en medio de una crisis política detonada por la intervención en EPM, pero además de reunir a líderes sociales, empresariales y académicos, ha encontrado un propósito para fortalecer el control social.

Lea:

Por Laura Orrego

Temas recomendados:

Medellín

Antioquia

Veeduría

Pedagogía

Social

Control

Ciudadanía

Recursos públicos

Todos por Medellín

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.