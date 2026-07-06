¿Cómo se motiva a la gente a hacer veeduría? Este es el experimento que se hace en Medellín

Sesión de Enjambre, apuesta de la veeduría Todos por Medellín, en la comuna 6 de Medellín. Foto: Todos por Medellín

Cuando se habla de veedurías ciudadanas, la imagen que suele venir a la mente es la de informes técnicos, cifras de contratación, denuncias ante entes de control y pleitos jurídicos. Todos por Medellín cumple con todas estas funciones desde su creación en 2020, cuando nació en medio de una crisis política detonada por la intervención en EPM, pero además de reunir a líderes sociales, empresariales y académicos, ha encontrado un propósito para fortalecer el control social.

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