Concejales de Santa Fe de Antioquia viajaron a capacitarse en resort de Cancún

Imagen de referencia. A México viajaron 12 de los 13 concejales del Santa Fe de Antioquia.

Tras la polémica que generó el viaje de los concejales de Sabaneta a Emiratos Árabes y Dubai, se conoce que un caso similar de capacitación que hicieron 12 de los 13 concejales del municipio de Santa Fe de Antioquia, pero a un hotel de lujo en Cancún.

Los cabildantes, con recursos de la administración, viajaron a la ciudad mexicana para recibir capacitaciones relacionadas con las responsabilidades de los concejales como servidores públicos, el funcionamiento de la entidad, la gestión de proyectos y financiación de cooperación internacional y en liderazgo.

El contrato se firmó por $68,5 millones con la Federación Colombiana de Autoridades, Funcionarios y Servidores Público, en los que se incluía tiquetes de ida y vuelta, hospedaje y habitaciones con cama doble en el Hotel Royal Cancun - Gr Royal Cancun, conferencias, certificaciones, auditorio y capacitador.

De igual forma, se conoció que el desembolso del dinero se hizo en dos pagos. Un 50 % se entregó para la compra de los tiquetes y las reservas, mientras que el restante se hizo una vez se completó la actividad. Sumado a esto, se sabe que los concejales estuvieron en Cancún, coincidencialmente, para las mismas fechas en que llegaron a la ciudad el alcalde, Yamid Carvajal, y su esposa.

“Las fotos que ha mostrado la gente no son precisamente en el salón de capacitación. Muestran un viaje en Cancún, en playa, me imagino. Lo que pasa es que, si era una capacitación de corporales, no sé cómo terminó coincidencialmente el alcalde con su esposa”, indicó a Blu Radio el concejal Felipe Leal (partido de La U), quien no viajó a México e indicó que deberá ser el presidente del cabildo quien tendrá que dar explicaciones.

Este medio se comunicó con la oficina de prensa del cabildante Iván Delgado, presidente del Consejo de Santa Fe de Antioquia, que aseguró que prepara un comunicado con respecto al viaje de capacitación que realizaron.