Cortes de agua en Medellín: Lista de barrios que no tendrán agua el puente festivo

Los cortes del servicio del agua se harán en diferentes horarios por sectores. Foto: EPM

Durante el puente festivo del 19 al 21 de marzo habrá cortes en el servicio del agua en diferentes municipios de Antioquia. Cerca de un millón de personas se verán afectadas por las intervenciones que se harán durante esos días en la Planta de Potabilización Manantiales y la red que suministra este sistema.

Sectores de los municipios de Girardota, Copacabana, Bello y parte del norte de Medellín tendrán interrupciones en el servicio del agua entre la noche del viernes 18 de marzo y el lunes festivo 21 de marzo. Cabe resaltar que se fijaron los horarios de la interrupción, dada la cantidad de circuitos y clientes que cobija.

Estos son los sectores y horarios de los cortes:

Altos de Niquía

Desde las 7:00 a.m. del sábado, hasta las 3:00 p.m. del lunes festivo.

Barrios: El Mirador, Pachelly, Los Alpes (Bello), Altos de Niquía, Quitasol, Hermosa Provincia, Niquía Bifamiliar y El Ducado.

Bello (Norte)

Desde las 2:00 p.m. del sábado, hasta las 5:00 a.m. del domingo.

Barrios: Altavista, Altos de Niquía, Andalucía, Briceñito, Buenos Aires, Ciudad Niquía, Ciudadela del Norte, Congolo, El Cairo, El Ducado, El Trapiche, La Aldea, La Selva, La Selva, López de Mesa, Marco Tulio Henao, Milagrosa, Mirador, Niquía Bifamiliar, Pachelly, Panamericano, Paraíso, Playa Rica, Porvenir, Prado, Zona Industrial No. 1 y Zona Industrial No.3.

Bello (Sur)

Desde la 1:00 p.m. del domingo, hasta las 6:00 a.m. del lunes.

Barrios: AltaVista, Andalucía, Central, Centro, Congolo, Espíritu Santo, Guayabal, La Estación, Las Granjas, López De Mesa, Manchester, Nazaret, Panamericano, Pérez, Prado, Puerto Bello, Rincón Santo, Rosario, Salento, Santa Ana, Suárez, Zona Industrial No.1, Zona Industrial No.2 y Zona Industrial No.3.

Berlín

Desde las 11:00 p.m. del viernes, hasta las 11:00 a.m. del lunes.

Barrios: San Isidro (Medellín), La Rosa, Berlín, Aranjuez, La Piñuela, Villa Guadalupe y Las Esmeraldas.

Campo Valdés

Desde las 3:00 a.m. del sábado, hasta la 1:00 p.m. del lunes.

Barrios: Campo Valdés No. 1, Campo Valdés No. 2, Manrique Central No. 1, La Piñuela, Las Esmeraldas, Manrique Central No. 2, El Pomar, La Salle y Las Granjas (Medellín)

Copacabana

Desde las 11:00 a.m. del sábado, hasta la 5:00 p.m. del lunes.

Barrios: Machado, La Misericordia, Remanso, Pedregal (Copacabana), Villa Nueva (Copacabana), La Asunción, Simón Bolívar (Copacabana), Tobón Quintero, La Azulita, Las Vegas, El Recreo, El Obrero, Miraflores (Copacabana), Cristo Rey (Copacabana), Fátima (Copacabana), La Pedrera, El Mojón, El Tablazo, La María y San Juan.

Doce de Octubre

Desde las 5:00 a.m. del sábado, hasta la 8:00 p.m. del lunes.

Barrios: Picacho, Doce De Octubre No. 1, El Progreso No. 2, Mirador del Doce, Doce de Octubre No. 2 y París.

El Noral

Desde las 5:00 p.m. del viernes, hasta la 3:00 p.m. del lunes.

Barrios: El Noral y Zarzal Curazao.

El Totumo

Desde las 10:00 a.m. del sábado, hasta la 9:00 a.m. del lunes.

Barrios: Girardota (El Totumo).

El Trapiche

Desde las 4:00 p.m. del domingo, hasta la 1:00 a.m. del martes.

Barrios: Filo Verde y Platanito parte Baja.

Girardota

Desde las 8:00 a.m. del sábado, hasta las 12:00 p.m. del lunes.

Barrios: La Ceiba, Centro, El Llano, El Paraíso, El Salado, La Ferrería, La Florida, Girardota La Nueva, Guaduales, Guayacanes, Juan XXIII (Girardota), Montecarlo, Naranjal (Girardota), Nuevo Horizonte, Santa Ana (Girardota), San José (Girardota) y Aurelio Mejía.

La Tolda

Desde las 3:00 p.m. del sábado, hasta las 6:00 p.m. del lunes.

Barrios: Zona Industrial 3 (Copacabana)

Machado

Desde las 8:00 p.m. del viernes, hasta las 5:00 p.m. del lunes.

Barrios: Urbanización Cinco Estrellas, La Camila, Fontidueño, Alcalá (Bello), Las Vegas y La Gabriela.

Moscú

Desde las 7:00 a.m. del sábado, hasta las 11:00 a.m. del lunes.

Barrios: Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No. 2, Popular, La Salle, Las Granjas (Medellín), Santa Inés y Villa Guadalupe.

Niquía

Desde las 8:00 p.m. del viernes, hasta las 12:00 p.m. del lunes.

Barios: Zona Industrial 3 (Bello), Jardines de La Fe, Altos de Niquía, Guasimalito, Hermosa Provincia, Ciudad Niquía, La Navarra y La Ciudadela del Norte.

París

Desde la 1:00 a.m. del sábado, hasta las 10:00 p.m. del lunes.

Barrios: El Triunfo (San Cristóbal), París, El Progreso No. 2, Mirador del Doce y Picachito.

Pedregal

Desde las 11:00 p.m. del viernes, hasta las 3:00 p.m. del lunes.

Barrios: Kennedy, Alfonso López, Tejelo, Barrio Nuevo, Florencia, Pedregal, Girardot, La Esperanza, Francisco Antonio Zea, La Cabañita, Villa de Occidente, Gran Avenida, La Cabana, La Florida (Bello) y Las Brisas (Medellín).

Picacho

Desde las 6:00 a.m. del sábado, hasta las 7:00 p.m. del lunes.

Barrios: Doce De Octubre No. 1, Santander, Pedregal, Doce de Octubre No. 2, San Martin de Porres, La Esperanza, Kennedy, Paris, Maruchenga, Picacho.

Popular

Desde las 9:00 a.m. del sábado, hasta las 7:00 p.m. del lunes.

Barrios: Moscú No. 2, Moscú No. 1, La Salle, Villa Guadalupe, Popular, Villa del Socorro, La Isla, La Francia, Andalucía (Medellín), Santa Cruz (Medellín), Zamora, Playón de Los Comuneros, La Frontera, Santa Rita, Pablo VI y Alpes del Norte

Potrerito

Desde las 5:00 p.m. del domingo, hasta las 12:00 p.m. del lunes.

Barrios: Barrio Nuevo, Area Sin Dllo Com 03 Bello, Serramonte, Area Sin Dllo Com 02 Bello, Santander, Tejelo, Maruchenga, Florencia, Villa de Occidente.

San Esteban

Desde las 10:00 a.m. del sábado, hasta las 4:00 p.m. del lunes.

Barrios: San Antonio (Girardota) y San Andrés (Girardota).

Santo Domingo

Desde las 8:00 a.m., del sábado, hasta las 2:00 a.m., del martes.

Barrios: Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No. 2, La Salle, San Pablo, El Compromiso (Santa Elena), La Esperanza No. 2 (Santa Elena), San José La Cima No. 1 S.E., San José La Cima No. 2 S.E., Las Granjas (Medellín), Oriente (Santa Elena), Popular, Santo Domingo Savio No. 2, Carpinelo (Santa Elena), La Avanzada (Santa Elena) y Aldea Pablo VI (Santa Elena).

Villa Socorro

Desde las 8:00 a.m. del sábado, hasta las 12:00 p.m. del lunes.

Barrios: San Isidro (Medellín), Palermo, La Rosa, Santa Cruz (Medellín), Moravia, Zamora, Playón de Los Comuneros, La Frontera, Pablo VI, La Francia, Andalucía (Medellín), Villa Niza, Moscú No. 1, La Gabriela, Acevedo y Villa del Socorro.

Villa Linda

Desde las 8:00 a.m. del sábado, hasta las 9:00 p.m. del lunes.

Barrio: Área Bello

Yulimar

Desde las 9:00 a.m. del sábado, hasta las 6:00 p.m. del lunes.

Barrios: Bellavista (Bello), Pachelly, San Gabriel (Bello), Playa Rica (Bello), Primavera (Bello), Urapanes, San Martín y Villa del Sol.