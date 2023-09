Daniel Quintero le insiste al Gobierno Nacional intervenir en pleito por Tigo

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, señaló en el Congreso que existiría un cartel que se habría apropiado de $20 billones. Foto: Alcaldía de Medellín

En medio del debate sobre la situación financiera de Tigo Une, que realizó la comisión Sexta del Senado, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero denunció un presunto cartel, que denominó “de los $20 billones”, por lo que le solicitó al Congreso y a la superintendencia de Sociedades impedir que se pierdan los recursos que Medellín tienen en la empresa.

“Son 20 años en los que se han robado literalmente 20 billones de pesos. Esto no es solo lo que está pasando hoy con Tigo y con UNE, estamos hablando de Hidroituango, Orbitel, Antofagasta… A mí no me eligieron como alcalde de la ciudad para dejar perder la plata pública, sino para defenderla”, dijo el mandatario.

Quintero reiteró que al Concejo llevó cinco veces el proyecto para vender las acciones que EPM tienen en Tigo y que costarían alrededor de $2,8 billones, con los que, aseguró, se podrían hacer 180 universidades y cientos de colegios.

“No hay nada que le duela más a un paisa que lo tumben, ya que esto es una tumbada programada, orquestada, planeada, a la que nosotros nos hemos opuesto”, afirmó el alcalde, quien insiste en que Millicom busca reducir la participación de EPM al 2 %, pese a que hoy cuenta con el 50 % más una acción.

Por su parte, el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, dijo que desde hace cinco meses desde el Gobierno Nacional se está alertando sobre la situación financiera de la compañía y no se ve con buenos ojos ni viable que se deba capitalizar a Tigo Une. Asimismo, desde el Gobierno se cree que la dilución si y solo sí se podría hacer si el Concejo de Medellín lo aprueba, según la organización de la empresa.

“Si para el 11 de octubre o se ha llegado a un acuerdo, si entramos forzosamente a llevar a la empresa a una reorganización”, aseveró Lizcano.

Por su parte, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, indicó que de llegar a intervenir definirían la reorganización de la empresa. “No es para asustarse, es una etapa previa y está para salvar las empresas. Nosotros desde la Superintendencia de Sociedades estamos para salvar empresas, no para cerrarlas. Nosotros establecemos un vehículo que permita que en determinadas circunstancias, si no se llega a un acuerdo entre EPM y Millicom, que tenga un efecto sobre Tigo”.