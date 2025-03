Decretaron toque de queda en Caucasia por enfrentamientos entre grupos armados

Imagen de referencia. En lo que va corrido del mes se han registrado 12 asesinatos en Caucasia, Antioquia. Foto: Gobernación de Antioquia

Una serie de medidas anunció la alcaldía de Caucasia, en Antioquia, tras la serie de enfrentamientos que se han registrado en la región entre miembros del Clan del Golfo y los Caparros. Ante los hechos, se anunciaron toques de queda, así como restricciones de parrillero en moto, mientras que este lunes 17 de marzo se espera el anuncio de nuevas acciones en el municipio.

El decreto establece una serie de medidas para garantizar el orden público, por lo que en primer lugar se activa un puesto de mando unificado (PMU), así como se ordena activar los diferentes comités o consejos de seguridad en coordinación con la Policía y el Ejército Nacional.

Sumado a esto, se establecieron restricciones en la movilidad para los parrilleros hombres, el domingo 16, el viernes 21, el sábado 22, el domingo 23 y el lunes 24 de marzo de 2025, entre las 09:00 de la noche y las 06:00 de la mañana.

De igual forma, se incluyó el toque de queda que este fin de semana estará vigente hasta las 6:00 a.m. del lunes 17 de marzo, y se volverá a retomar desde las 12:00 a.m. del viernes 21 de marzo hasta las 6:00 a.m. del 25 de marzo, tiempo en el cual también aplica la ley seca.

“Lo que se quiere aquí a la tendencia que tenemos con la presencia de delitos que afectan la seguridad ciudadana, lo que se quiere es que tengamos un fin de semana con miras de evitar el tráfico de estupefacientes, el tema de microtráfico, el tema de intolerancia y el tema de control de porte armas de fuego y armas blancas”, dijo el coronel Mauricio Rico, comandante Policía de Antioquia.

Por su parte, el batallón de Infantería Aerotransportado Nº 31 Rifles resaltó que durante el fin de semana realizó operativos conjuntos con el Gaula, Policía Nacional, Alcaldía Municipal de Caucasia y la Comisaría Segunda Rural de Familia, en medio de los cuales se capturaron a 15 personas, se encontraron 80 gramos de drogas, así como se incautaron 13 armas cortas y se impusieron 13 comparendos.

En lo que va corrido del año, se han registrado 12 asesinatos en Caucasia, lo que mantiene en alerta a las autoridades.