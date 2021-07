“Denunciamos hace dos semanas”: mamá de niño presuntamente abusado en Medellín

La madre de uno de los 14 niños y niñas que fueron presuntamente abusados en un hogar infantil de Medellín habló con Blu Radio y dio a conocer que la primera denuncia sobre estos hechos fue hace dos semanas. El director de Buen Comienzo, José William Sánchez, le confirmó a ese mismo medio que cuando tuvieron conocimiento de estos hechos el hombre fue separado del cargo de manera inmediata.

“El hogar no había dicho nada y seguía funcionando. La mayoría de los papás no sabíamos. Incluso hubo una reunión a la que tuvimos que protestar para entrar y fue cuando nos enteramos”, aseguró la madre de uno de los menores, que prefirió no dar su nombre.

El presunto abusador era el encargado de la manipulación de los alimentos dentro del lugar. El director de Buen Comienzo aseguró que el hombre trabajaba hace tres años con la institución y que no entiende como una personas que no debía tener contacto con los niños terminó haciendo este tipo de cosas.

“Cuando él llegó a trabajar al jardín nos dijeron que era de manipulación de alimentos, pero hablando con los niños nos enteramos que él los ayudaba a ir al baño, los invitaba a jugar o los recibía en el ingreso. Hay niños que se les ha mostrado la foto del señor y estos se han alterado”, dijo la madre en entrevista con Blu Radio.

Frente a la incertidumbre de los padres y la confirmación de que la primera denuncia había sido hecha hace dos semanas, José William Sánchez, aseguró que no lo dieron a conocer en ese momento porque “no podemos estar revictimizando a los niños ante la queja o la solicitud de averiguar un hecho como este. Se activa primero la ruta de protección porque prima el interés del niño”, añadió.

Los padres también mostraron su descontento con la profesora que debía estar cuidando a los niños. En la entrevista dada por la madre a la cadena radial, esta asegura que se enteraron de los hechos por medio de otra mamá. Además dijo que la maestra no se ha pronunciado frente a este tema.

“Queremos justicia para los casos que se han confirmado, los trabajadores del centro fueron los que fallaron y no sabemos el señor donde está. Son los niños los afectados”, finalizó la madre. El director de Buen Comienzo aseguró que ya hay un abogado que está acompañando a las familias.

La denuncia la hizo pública el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en la tarde del miércoles 30 de junio. Junto con la Alcaldía de Medellín activaron la ruta de acompañamiento a los menores y las familias. Todos los niños son menores de cinco años y fueron remitidos al Centro Atención Integral Víctimas Violencia Sexual (Caivas) donde los atendieron especialistas.

Según la Alcaldía de Medellín, esta semana habían interpuesto dos denuncias frente a la Fiscalía. “La Alcaldía de Medellín adelanta las acciones jurídicas, administrativas y psicosociales para el restablecimiento de los derechos de los niños y el desarrollo del debido proceso, a la vez que rechaza cualquier forma de violencia y vulneración de los derechos de los niños y las niñas”, aseguró la administración