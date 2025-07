Denuncian a menor de 14 años que hirió a 6 personas con un rifle deportivo en Medellín

El menor habría disparado desde el piso 11 de una unidad residencial. Foto: Pixabay

Un adolescente de 14 años es investigado tras herir con un rifle deportivo de aire comprimido a, al menos, seis personas en Medellín. Las denuncias de los afectados se conocieron recientemente, aunque los hechos ocurrieron el pasado 9 de julio en los barrios La Mota y Rodeo Alto, al suroccidente de la ciudad.

El menor habría disparado desde el piso 11 de una unidad residencial, en lo que él consideraba un juego de francotirador. “En el sitio, una ciudadana manifestó que su primo, menor de edad, habría sido el responsable del hecho. Hicieron entrega voluntaria de un rifle neumático, con el cual habría realizado los disparos”, reportaron las autoridades que llegaron al sitio.

El menor habría herido a otros residentes de la unidad residencial y a algunos transeúntes que circulaban cerca de este sector. “Las patrullas de vigilancia se desplazaron al lugar, donde ubicaron a un hombre de 35 años y una mujer de 52 años, quienes presentaban heridas en el glúteo y el antebrazo derecho, respectivamente. Ambos fueron trasladados a la Clínica y, según reporte médico, sus lesiones no revisten gravedad”, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

El caso más grave habría sido el de una señora que esperaba el bus y se desplomó tras el impacto, que le causó afecciones en la movilidad. “Mi mamá iba para su trabajo cuando le dispararon. Ella cayó y vio que estaba sangrando. En ese momento llegó la ruta alimentadora y fue el conductor de ese bus quien la llevó hasta un hospital. Al llegar, los médicos indicaron que el proyectil había quedado alojado en la rodilla y que sacarlo era un alto riesgo porque podría perder la movilidad. Mi madre está usando muletas y no puede hacer más que estar en la cama”, relató el hijo a Teleantioquia, medio local que reportó las denuncias.

“Eran las 6:20 de la tarde. Esperaba a mi hija de seis años cuando de repente escuché como el sonido de un disparo y, de inmediato, sentí un ardor en mi brazo. Me miré y sangraba”, relató otras de las personas afectadas a Teleantioquia.

El medio local también recibió la versión del padre de otro menor, quien también estaría involucrado en el hecho, y quien denuncia que están llegando amenazas a través de sus redes sociales. “Es un hecho desafortunado. Mi hijo estaba en ese entorno cuando se presentó la situación. Yo no soy el dueño del arma. Yo no compré el arma para ponérselas en manos de un menor de edad y tampoco fue en mi apartamento”, le indicó a Teleantioquia uno de los padres, que pidió no ser identificado, y quien dijo que su hijo fue a visitar a un vecino.

Las víctimas se recuperan mientras avanza el proceso judicial y de restablecimiento para el adolescente involucrado, en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, podría enfrentarse a un proceso judicial en el que se determinará si incurrió en conductas delictivas como lesiones personales o daño en bien ajeno.